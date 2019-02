To rekorder og seier for Lundby

Maren Lundby satte like så godt to kvinne-bakkerekorder i Oberstdorf søndag. I 1. omgang ble det 135 meter, og i finaleomgangen landet Toten-hopperen på 135,5 meter. Hun vant med ni poeng ned til tyske Juliane Seyfarth. Sara Takanashi tok 3.-plassen. – For tiden driver Maren skihopping på et nivå ingen norsk skihopper, noensinne, har vært på før henne, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NRK.