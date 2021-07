To OL-utøvere smittet i Tokyo

For første gang har to utøverne testet positivt for covid-19 i OL-landsbyen i Tokyo, opplyser arrangøren søndag. De har lik nasjonalitet og driver i samme idrett.

Det skjer dagen etter det første smittetilfeller ble registrert i landsbyen og kun dager før de olympiske lekene starter.

OL-arrangøren vil ikke gå ut med detaljer om nasjonalitet eller hva slags idrett det er snakk om.

Søndag opplyser også den internasjonale olympiske komité (IOC) at IOC-medlemmet Ryu Seung-min har testet positivt på koronaviruset.

– Han er satt i isolasjon. Der vil han være fram til japanske myndigheter avgjør om han kan forlate rommet sitt. IOC er lettet over å høre at protokollene er blitt fulgt skikkelig, sier en talsperson for IOC.

Ryu ble i 2004 olympisk mester i bordtennis. Alle de smittede er satt i isolasjon.