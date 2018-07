Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Erling Braut Håland er heitare enn nokosinne. Seks mål på 128 minutt på dei siste to kampane for guten som blir 18 år om to veker.

– Det er fantastisk. No tek det til å sitje både for meg og for laget. Vi skal ikkje stoppe no, seier Håland til MAX midt mellom jubelen og selfiane med fansen.

No skal Molde ut i europaliga-kvalik til veka. Då skal dei til Nord-Irland for å møte Glenavon.

På tribunene sat speidarar frå Arsenal, Manchester United og fleire søreuropeiske klubbar. Dei blei neppe mindre interesserte i kveld.

– Er du tilbake på stadion i Molde i august?

– Eg er Molde-spelar, seier Håland.

– Han er ein fin gut

Molde-trenar Ole Gunnar Solskjær var naturleg nok eit einaste stor smil.

– Han har eit godt grunnlag, og han veit kva som skal til. Han har heilt sikkert snakka mykje med pappa Alf Inge, og må få lov til å kose seg med dette, seier Solskjær.

Alf Inge Håland var i si tid proff i både Nottingham, Leeds og Manchester City.

– Eg håpar å ha han her så lenge som mogeleg. Han er ein fin gut, seier Solskjær.

Knuste Vålerenga

Molde knuste Vålerenga 5–1 og inntok tredjeplass på tabellen før eliteserien tek pause i ein kamp der Vålerenga blei fullstendig avkledd. Gjestene måtte avslutte med ti mann etter at Abdi Ibrahim fekk sitt andre gule kort ti minutt før full tid.

Mattias Moström scora allereie etter fem minutt på målgjevande frå Håland, og heimelaget såg seg aldri tilbake. Håland scora nummer to og Babacar Sarr det tredje før Bård Finne sette inn Vålerengas redusering.

Det hjelpte berre så lite, trass lovande VIF-opning av andre omgang. Håland scora sitt andre og Daniel Chima Chukwu avslutta med 5–1 då det framleis var 20 minutt igjen.

Då var Håland bytta ut, det skjedde etter 67 minutt.

Det kunne blitt meir. Fredrik Brustads tverrliggarheading og Forrens heading som blei redda på streken kunne gitt endå styggare siffer for Oslo-laget.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.