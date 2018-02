– Akkurat nå er alt bare surr. Det er midt på natten, jeg er trøtt og sliten. Jeg må nok sove litt på det, sier Johann André Forfang til NRK når han ankommer utøverlandsbyen klokken kvart på tre sørkoreansk tid.

For etter at medaljen endelig var sikret i det lange hopprennet ventet både medaljeutdeling og flere pressetreff for Forfang og Robert Johansson.

– Det er verdt det, utbrøt Johansson før han gikk inn på hotellet.

Guttedrømmen i oppfyllelse

Helt siden tromsøværingen Johann André Forfang var en liten guttunge har OL i 2018 vært det store målet, selv om han skulle ønske at det ar i hjembyen at OLet ble arrangert.

– Helt siden Ol ble aktuelt med Tromsø og sånd da jeg var liten guttunge så har 2018 hengt der fremme som en liten gulrot. Det å ta medalje er helt sykt, sa han.

Mistet følelsen i beina

Etter en rekke utsettelser grunnet sterk vind, bikket klokken midnatt i Pyeongchang og det ble søndag da hopprennet skulle avgjøres.

Det ble meldt om rundt 20 effektive kuldegrader da Johann-André Forfang landet på 109,5 meter etter å ha blitt varmet med pledd på toppen av bakken i ventetiden.

Det holdt ikke mot tyske Andreas Wellinger, men var nok til å sikre sølv da både Stefan Hula og Kamil Stoch misset. Robert Johansson tok OL-bronse etter å hoppet 113,5 meter i andre omgang – tangering av bakkerekorden.

– Jeg kjenner ikke beina mine! ropte Johansson sekunder etter han landet på sletta.

– I starten gikk det greit, men når Ammann var av og på bommen fire-fem ganger, sto jeg og hadde vært gjennom utstyrskontrollen. Da kan jeg ikke røre dress eller sko, så jeg kjente at jeg begynte å miste følelsen i beina. Det er fordi hoppskoen sitter som støpt. Jeg prøvde å holde blodsirkulasjonen i gang og holde meg selv varm så godt det lot seg gjøre, forklarer han til NRK-

– Det var ekstremt krevende og ekstremt kaldt. Utøverne har cirka én centimeter stoff mellom kropp og vind. Jeg skjønner fortsatt ikke at vi tok to medaljer i den første konkurransen, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Lå på andreplass

Forfang lå på delt 2. plass etter første omgang, sammen med polske Kamil Stoch, mens Johansson hoppet seg opp fra å ha ligget som nummer 10.

– Sølv er så enormt. Det har vært et mål for meg helt siden jeg var liten siden Tromsø var aktuelle for å få OL i 2018. Å ta medalje her er helt sinnssykt enormt for meg, sier Forfang til NRK, og beskriver været slik:

– Det blåste hunder og katter!

– Jeg har opplevd 30 minus i Kuusamo, men aldri noe sånt som dette, melder Andreas Stjernen.

En rørt Johansson takket familien før han forsvant tilbake retning utøverlandsbyen for å sove nærmere klokken halv to på natten lokal tid.

– Dette beyr utrolig mye med all den treningen som er lagt ned, alle timer moren min, faren min og søsteren min har lagt ned for at jeg skal komme dit jeg er i dag. Det føles utrolig bra. Jeg har drevet med dette siden jeg var fem år. Da kjenner man litt på det, sier Johansson til NRK.

Rørt sportssjef

Daniel-André Tande hoppet seg opp fra 13. til 6. plass med et hopp på 111 meter. Andreas Stjernen ble nummer 15.

– Jeg blir veldig rørt av disse prestasjonene. Det er helt rå hopping. Nå har vi medalje i samtlige mesterskap siden 2003. Det kommer til å bli veldig lenge til noen slår den rekken. Dette laget her er helt rått, sier sportssjef Bråthen.

– Det er helt fantastisk for en trener å oppleve hvordan en ung gutt klarer å oppfylle sin drøm. Helt fantastisk å se på, sier Stöckl om Forfang.