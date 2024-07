To norske båter videre i OL: – En skikkelig lettelse

Norske roere til semifinale

Ask Jarl Tjøm (28) og Lars Martin Benske (24) tok seg direkte til semifinalen i lettvekt dobbeltsculler roing i det som var en sterk OL-debut for duoen. De kom på andreplass i sitt heat.

Førsteplassen tok de irske favorittene Paul O'Donovan og Fintan McCarthy, som har tatt tre strake VM-gull, er regjerende olympiske mestere, og holder verdensrekorden på 6:05.33.

Det blir både første og siste gang i OL for de norske gutta, da lettvekt-klassen forsvinner fra sommerlekene etter dette mesterskapet. Ask Jarl Tjøm har dessuten annonsert at han vil legge opp senere i år.

Semifinalen finner sted onsdag 31. juli, og nordmennenes heat vil starte kl. 11.14.