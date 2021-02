Grealish ute mot Leeds

Jack Grealish skadet seg på trening i forrige uke og var savnet i hjemmetapet mot Leicester. Aston Villa-kapteinen rekker heller ikke helgens kamp mot Leeds.

Leggskaden holder Grealish utenfor mot Leeds, opplyste Villa-manager Dean Smith på en pressekonferanse fredag. Han tror samtidig at kapteinen skal kunne rekke onsdagens kamp Sheffield United.

Nyheten spredde seg på bakgrunn av at Villa-spillerne fjernet Grealish fra sine lag på spillet Fantasy Premier League.

– Jeg er sikker på at de (spillerne) ikke gjør samme feil to ganger etter at de så hva konsekvensene av handlingene deres ble, sier Smith.