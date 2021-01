– Det er kniven på strupen mer enn noen gang, sier Martin Johnsrud Sundby – som trolig kun går 30 kilometeren på søndag under norgescup på Lygna. Den klassiske fellesstarten regnes som et uttaksrenn til femmila i samme stilart i VM.

– Det er så åpent nå. Jeg spår at det kommer til å bli hett, mye dramatikk og adrenalin. Folk vil kjempe med nebb og klør. Noen har fått en god sesongstart, men må bekrefte form. Andre har slitt og må vise seg frem. Det holder ikke å levere en god sesongstart om du ikke leverer nå. Det blir et bikkjeslagsmål, sier 36-åringen.

Under norgescup på Lygna fredag til søndag skal det gås tre VM-distanser. I tillegg til 30 kilometeren søndag, venter en klassisk sprint og en 15 kilometer i fristil lørdag. Uken etter skal de gjennom omtrent samme program under NM i Granåsen. De første skirennene norske utøvere går på over én måned.

– De kjenner på presset

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er helt enig med Sundbys utspill og mener prisen norske landslagsløpere betaler for å ikke gå verdenscup i godt over en måned er at de må levere. Han mener at dersom utøverne utenfor landslag gjør det godt de neste ukene, må de til mesterskapet.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Dersom de slår eliteløperne og går fortest, så skal de med. Landslagsledelsen må rett og slett legge større vekt på Norgescup og NM enn de har gjort før. Det å være på elitelaget skal ikke være noen hvilepute med tanke på å bli tatt ut til mesterskap.

– Dette er konsekvensen av å ikke gå verdenscup. Det er greit at landslagsløperne trener fem timer om dagen i desember og sikkert gunstig med tanke på VM. Men de må gå fort fremover. De kjenner virkelig på presset, sier Bjørn om landslagsløperne.

Åpent om flere sprintplasser

Fredag er første dag med alvor. Da venter altså en klassisk sprint på Lygna.

Johannes Høsflot Klæbo er regjerende verdensmester og har friplass. Dermed har Norge fire plasser igjen til VM-sprinten.

Landslagstrener Arild Monsen sier at Erik Valnes og Emil Iversen har lagt inn en henholdsvis «veldig god søknad» og «god søknad», ettersom de ble nummer én og tre under verdenscupåpningen i Ruka i november.

– Vi så hvor stor avstand det var da Valnes vant og han kjempet mot Klæbo om seiere. Valnes' søknad er sterkere enn Iversen sin, men Emil har en god søknad når han tar en pallplass, sier Monsen.

Dermed er det helt åpent hvem som kjemper til seg de to eller tre siste plassene i sprinttroppen.

Vil bruke fjorårsresultater

På spørsmål om han er enig i Torgeir Bjørns påstand om landslagsløperne, svarer Monsen at han ikke er det fullt ut.

SPRINTLANDSLAGSTRENER: Arild Monsen, her avbildet under en samling tidligere denne sesongen. Foto: Geir Olsen / NTB

Monsen mener at skjønn er viktig, og vil også bruke resultater fra fjorårssesongen. Selv om Norges Skiforbunds sesonginformasjon spesifikt sier at VM-utøvere skal ha levert topp tre-resultater i inneværende sesong.

– Men vi må være noenlunde oppe og gå i vater. Jeg tror heller ikke Torgeir Bjørn, om han var landslagstrener, hadde gått bort fra å bruke skjønn. Men de løpene er viktige, det støtter jeg, sier Monsen.

– Flere har til gode å fly i sporet

Lørdag er det 15 kilometer intervallstart i fristil på Lygna. Martin Johnsrud Sundby er regjerende verdensmester og har friplass på distansen i VM.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum svarer slik på spørsmål om hvem av landslagsutøverne som har presset på seg:

– Det er strengt tatt alle som har tenkt å kvalifisere seg. Hans Christer Holund har imidlertid lagt inn en god søknad. Men flere har til gode å fly i sporet og må begynne å gjøre det. De har to helger på seg nå.

Nesten ingen har klippekort

Nossum svar på Torgeir Bjørns klokkeklare utspill om uttak til VM, er at mesterskapsbilletten deles ut på bakgrunn av gode verdenscupprestasjoner. Han antyder dermed langt på vei at toppresultater på Lygna og NM i Trondheim betyr billett til de to siste verdenscuphelgene før VM-uttaket, i Lahti og Falun.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er ingen, unntatt noen få som har gått fort allerede, som har klippekort til verdenscupen, understreker Nossum.

– Synes du Torgeir Bjørn tar i for hardt, eller har han et poeng?

– Jeg vet jo at jobben som ekspert handler om å ta i litt. Men vi må også ha med oss historien som en del av bildet. Men det er klart, skal du være medaljekandidat i VM, så må du ta medalje på nasjonalt nivå.

– Vinner du, kommer du til verdenscup

Den tredje og siste øvelsen under norgescup på Lygna er 30 kilometer fellesstart i klassisk stil og regnes som den viktigste og ikke minst eneste testen før femmila i VM.

Hans Christer Holund er verdensmester, men bak ham er det åpent om de fire resterende plassene.

– Det er kun én lang tremil i klassisk fellesstart i år. Den kommer på Lygna til helgen. Et femmilslag i VM blir til litt ettersom hva som skjer i mesterskapet. For vi tar ikke ut fem unike til 50 kilometeren, sier allroundtrener Nossum.

– Men hvis du vinner 30 kilometeren på Lygna, så kommer du deg til verdenscup. Det er en klassiskdistanse i Falun (siste helgen i januar) som blir siste test, sier han.

REGJERENDE MESTER: Hans Christer Holund, her på flyplassen etter han tok VM-gullet i Seefeld i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Krever Iversen og Klæbo på startstreken

Søndag 17. januar, under NM i Granåsen, er det duket for en av de viktigste distansene i årets sesong. Da venter 30 kilometer med skibytte.

Den avgjør hvem som får gå samme distanse i Lahti en snau uke senere under verdenscupen i Lahti 23. januar. Sjur Røthe er regjerende verdensmester og har friplass til VM.

Allroundtrener Nossum lister opp hele allroundlaget, samt Pål Golberg, Finn-Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar, Johannes Høsflot Klæbo, fra sprintlandslaget som alle må krige om en plass.

I tillegg til Harald Østberg Amundsen og Jan Thomas Jenssen fra rekruttlandslaget.

– Det handler om å komme seg til Lahti. Kommer du deg dit, så har du alle muligheter.

– Hva med Iversen og Klæbo, også de stiller med blanke ark og må levere?

– Ja, de må på start og gjøre det bra for å gå i VM.