To drømmemål senket Rosenborg

Innbytter Christensen med dobbel

Et Vålerenga på hjemmebane kjørte til tider over Stabæk og vant til slutt 3-1. For første gang på seks kamper tok Vålerenga med seg alle tre poengene.



Det var Amor Layouni som først sendte Oslo-laget i ledelsen. Det gjorde han ved å bredside ballen i mål etter 14 minutter.



Så ble Tobias Christensen byttet inn like etter pause. I samme spilleminutt som 21-åringen kom inn så scoret han Vålerengas andre. Og bare noen få minutter etter tok han en liten skuddfinte før han satte ballen i mål igjen.



Mathis Bolly ga Stabæk et trøstemål da han stanget inn en redusering på overtid, men det hjalp lite for gjestene.