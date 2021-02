To år med skader, operasjoner og beinhard trening: – Til slutt ble det for mye

Det er noen år siden nå, men Holtmann viste seg tidlig frem som et stort fartstalent i alpint.

Som 18-åring, i 2014, ble hun norgesmester i super-G. I 2015 ble hun dobbelt norgesmester, da også i utfor. Ikke lenge etter ble hun juniorverdensmester i utfor.

Det så ut til å bli en lovende karriere i fartsdisiplinene, i tillegg til at hun også leverte solide resultater i de tekniske disiplinene slalåm og storslalåm.

Men i 2015, samme året som hun ble juniorverdensmester, stoppet det brått opp.

Ble operert fem ganger på to uker

På en fartstrening i 2015 i svenske Sölden skjedde det første uhellet.

En bitte litt yngre utgave av Holtmann i 2014, fra da hun var junior og kjørte på E-cup-laget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Da var jeg jo ny på laget og hadde litt overtenning. Jeg hadde brent mye krutt og så ble jeg ufokusert, forteller nå 25 år gamle Holtmann.

Det resulterte i et stygt fall og hun brakk begge leggbeina i venstre ben. Og ikke nok med det: Holtmann fikk noe som heter «compartment syndrome», som kan oppstå ved blant annet brudd i leggen. Det gjorde at hele leggen hovnet opp, og det er det ikke bare enkelt å fikse:

– Da må du inn og kutte opp leggmuskelen fra kne til ankel for at det skal være plass til at muskelen skal hovne opp, forteller hun.

– Så da lå jeg med åpent sår i to uker og hadde fem operasjoner på to uker for at de til slutt skulle kunne lukke hele såret.

Nok en nedtur

Men tross motgangen var det kun én ting som stod på planen. Det var å komme tilbake så fort og så sterk som mulig. Det skulle ikke stoppe opp her.

Ni måneder etter var hun skadefri og klar for å komme tilbake. Men dessverre for Holtmann var ikke det slutten på skadeproblematikken.

For nok en gang ble hun satt tilbake.

– Jeg kom tilbake og så fikk jeg en ryggskade. Så var jeg ute det året også, sier Holtmann.

Dermed var nok en sesong spolert.

Det har måttet mye hard trening til for å komme tilbake – og til toppen. Foto: Lemos Media

Likevel var treningsviljen der. Hun skulle tilbake. Trening var faktisk nesten alt som stod i hodet hennes – ifølge Mina selv. Og noen ganger kan det bli for mye.

– Jeg tenkte ikke så mye på det der og da, men det har vært mer tenking i ettertid faktisk. Hvor mye krutt jeg brant de to årene der med opptrening. Det var kun trening som stod i hodet mitt da, forteller Holtmann.

Og det er en tålmodighetsprøve.

– For å orke å gjennomføre den rehaben som går over så langt tid så må man jo ha solid «stayer»-evne. Det er kanskje det viktigste. Det å gidde å stå opp dag inn og dag ut, og trene og gjøre den kjedelige jobben, sier fysisk trener for de kvinnelige alpinistene, Daniel Tangen, om jobben Holtmann måtte gjøre.

Etter over to år kom smellen

Men all opptreningen for å komme tilbake, hadde krevd sitt.

Holtmann under et verdenscuprenn i slutten av 2017. Foto: Vesa Moilanen / AFP

– Da var jeg kommet tilbake igjen på ski og kjørte mitt første år i verdenscupen. Det gikk veldig bra i begynnelsen, men etter hvert i sesongen så merket jeg at de to årene med veldig mye trening hadde tatt på. Jeg var veldig sliten. Til slutt så ble det for mye, sier 25-åringen.

Så, etter å ha vært ute med skade i to år, valgte hun selv å ta en pause fra skikjøringen.

– Det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle gjøre, sier hun.

Men det var nødvendig, forteller hun. De to årene hadde krevd mye av henne, og fokuset ble ensformig.

– Da jeg var skadet så var det veldig mye plikt. Jeg har alltid elsket å stå på ski fordi jeg synes det er dritgøy og veldig mye glede i det. Men den perioden så ble det kun ski for å trene mye. Jeg glemte helt å ha det gøy ved siden av. Og å ha det gøy på ski ikke minst.

På et tidspunkt måtte Holtmann finne tilbake til det å ha det gøy både med og uten ski på beina. Foto: Joe Klamar / AFP

– Merket at jeg var utrygg

Da begynte jobben med å finne veien tilbake, forteller hun. Å finne gleden i både i idretten og ved siden av. Spesielt det siste ble viktig.

– For noen er det toppidrettslivet med å trene, spise og sove som gjelder. Men jeg fant ut at det ikke passer for meg. Da jeg fant ut av det så begynte ting å ordne seg. Da gikk det bedre og bedre, forteller Holtmann.

Og alt dette til sammen gjorde at hun kom seg ut av smellen som traff henne. Samtidig gjorde hun også et annet valg.

– Jeg merket at jeg var utrygg i farten og ville komme meg bedre som en teknisk løper og bygge opp tryggheten der før jeg eventuelt gikk over til fart igjen, sier hun.

Fartsgrenene ble droppet til fordel for slalåm og storslalåm.

Tilbake i verdenstoppen

Holtmann har hatt gode grunner til å smile de siste par årene. Foto: Tore Meek / NTB

Hun var ikke en fartsspesialist tidligere, så overgangen til de tekniske grenene var ikke veldig omveltende. Men det er altså i de grenene at hun nå har befestet seg i toppen.

I 2019/2020-sesongen endte hun som nummer 20 i verden – dermed var bare 19 kvinner i verden foran henne.

Men – planen er å komme tilbake til super-G. Tidlig i januar, i et verdenscuprenn i St. Anton, stod hun klar på toppen, men valgte å ikke kjøre. Hun var ikke helt klar.

– Om det blir noe fart i år eller ikke, det er jeg litt usikker på. Det kan hende, sier barmarkstrener for alpinkvinnene, Daniel Tangen.

– Alt er mulig.

Det er i hvert fall Mina Fürst Holtmann et bevis på. Nå er hun klar for sitt andre verdensmesterskap. I VM i Åre i 2019 ble ingen plassering i slalåm hennes eneste resultat. Men etter å ha vært beste norske kvinne etter generalprøven til årets VM, kan det love godt for mesterskapet i Cortina.