Da startsignalet gikk i Nord London-derbyet på selveste Emirates, varmet Maanum benken til titteljaktende Arsenal. Rollen er snudd på hodet etter at hun ankom den engelske hovedstaden med et smell i høst. Sjansene er blitt færre.

Og derfor smakte det godt å få noen minutter mot Tottenham onsdag kveld.

– Det var veldig stort. Masse publikum og en kamp som betyr mye for begge lag, så det var veldig gøy å vinne, sier hun til NRK etter 3–0-seieren mot Tottenham.

Seieren sørger for spenning til siste slutt i ligaen. Når det gjenstår én runde av serien, er det kun ett poeng opp til ligaleder Chelsea. Søndag klokken 13.00 avgjøres det.

JOBBER HARDT: Maanum tror hun snart vil klare å kjempe seg tilbake i startelleveren. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Arsenal møter West Ham borte. Chelsea tar imot Manchester United.

Avgir blåtrøyene poeng kan Maanums lag sikre gullet – en triumf som nok kunne ha smakt enda bedre for den norske midtbanespilleren.

Tøff vårperiode

– Det er veldig tøff konkurranse, så da jeg først kom hit og fikk spille så mye ble jeg ganske sjokkert selv. For det er flere klassespillere i hver posisjon, forteller Maanum.

Likevel klarer hun ikke legge skjul på at det er vanskelig å akseptere at hun ikke lenger er fast inventar i trener Jonas Eidevalls startellever.

ANALYSERER FRA BENKEN: Maanum bruker tiden frem til innhoppet på å analysere hvordan hun beste mulig kan sette sitt preg på kampen. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Siden januar har hun startet hver eneste seriekamp på benken, og det er en situasjon den norske 22-åringen har lite erfaring med.

– Jeg synes selvfølgelig det har vært tøft. Spesielt når du har spilt tre kamper i uka hele tiden, fått mye tillit, men så plutselig sitter mye på benken. Alle fotballspillere vil jo spille, sier Maanum.

Etter overgangen til Arsenal i høst var hun fast i startoppstillingen og ble rost opp i skyene av treneren og internasjonale medier. Også herrelagets Martin Ødegaard hyllet Maanum etter kanonscoringen mot Everton før jul.

Nå er det derimot mer stille rundt midtbanespilleren.

Beinhard konkurranse

– Jeg visste at hun var bra, men hun var bedre enn jeg hadde forventa, sa Eidevall til NRK etter Maanums strålende start.

SVENSK TRENER: Jonas Eidevall kjente Frida Maanum godt fra svensk fotball. Foto: Peter Cziborra / Reuters

Noe av det første den svenske treneren gjorde da han fikk Arsenal-jobben var å sikre seg 22-åringen fra Linköping etter å ha latt seg imponere av henne i Damallsvenskan.

Hun fikk umiddelbart stor tillit – så hva har skjedd etter nyttår?

Akkurat det vil ikke Eidevall svare så konkret på.

– Det er veldig hard konkurranse med Kim Little, Lia Wälti og Vivianne Miedema, men hun er klar når hun får sjansen. Vi er veldig glade for å ha Frida i troppen og jeg kan se at hun har utviklet seg.

– Hva skal til for at hun får starte kamper igjen?

– Det er alltid spørsmålet, sant? Men jeg tror man må se mer langsiktig på det. Alle spillere må utvikle seg hele tiden. Frida har ting å utvikle, men det har også Kim Little. Det handler om å fokusere på egen utvikling, både når man får spille og ikke får det, sier svensken.

FIKK TI MINUTTER: Frida Maanum kom inn etter cirka 80 minutter i kampen mot Tottenham på Emirates. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

– Skal tilbake dit

Når gullet skal avgjøres på søndag møter Arsenal antatt svakere motstand i West Ham enn Chelsea møter i Manchester United.

– Jeg vil si det er 50/50, begge lag må vinne kampene og vi vet at hvis Chelsea avgir på poeng står vi igjen med gullet om vi vinner vår kamp, så det blir spennende til siste slutt, sier Maanum.

Om hun får spille, og i så fall hvor mye, gjenstår å se. Men Maanum er klar på at hun skal klare å ta tilbake sin posisjon i startelleveren med tiden.

– Jeg skal jobbe på i hverdagen og hele tiden lære av de beste for å komme tilbake dit. Jeg vet jeg har det nivået inne i meg siden jeg allerede har vært der. Så jeg må bare jobbe på, så er jeg nok tilbake der snart.