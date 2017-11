I en alder av 22 år har Sjåstad Christiansen hatt flere store kneoperasjoner.

Tidligere i oppkjøringen til sesongen skadet hun seg nok en gang under trening i Saas-Fee i Sveits.

De mange skadene den siste tiden går utover lysten på å trene, innrømmer 22-åringen.

– Slitsomt

– Jeg skal være ærlig å si at jeg sliter mye med motivasjonen. Det er vanskelig å stå opp hver dag og trene, slik som før, når man ikke føler at ting går på skinner, sier hun.

OPTIMISTISK: Landslagstrener Luke Allen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvor mange flere skader tåler du?

– Sikkert mange til, men nivået blir høyere og høyere. Det å hele tiden måtte ta igjen de andre er slitsomt. Når du endelig føler du er tilbake, så blir du skadet på nytt, forteller Sjåstad Christensen.

Likevel har gullvinneren fra X-games et stort ønske om å komme seg tilbake på skiene igjen.

– Jeg vet jo hvor mye jeg elsker sporten og det er utrolig motiverende å se utøvere som Aksel Lund Svindal som klarer å komme tilbake gang på gang, sier Norges OL-håp.

En del av familien

Luke Allen, landslagstrener i Freeski, sier Christiansen har en rå evne til å tenke fremover.

– Det har vært tøft for henne å motivere seg etter alle disse skadene, men hun er sterk mentalt og trener veldig bra om dagen. Så vi håper hun er raskt tilbake, forteller han.

– At hun ikke er med på konkurransene er et stort savn i «familien», for jeg vet alle på laget vil ha henne med, sier treneren.

NRKs friski-ekspert Fridtjof Semb Fredricsson sier at det vil være synd om hun ikke kommer seg til OL.

HÅPER PÅ OL-START: NRK-ekspert Fridtjof Semb Fredricsson. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det blir helt klart ikke det samme uten Tiril. Hun er den klart beste og har vært det i flere år, så hun er en stor favoritt.

– Sammen med Johanne Kili er hun et av Norges store medaljehåp. Sjåstad Christiansen fikk ikke delta i 2014, så vi håper jo å se henne til start i år.

Går for gull

For Sjåstad Christiansen er OL det store målet for årets sesong. OL i 2014 gikk føyken etter ett fall kun dager før konkurransen. Nå drømmer både hun og treneren om edelt metall.

– Jeg reiser ikke til OL uten mål om gull. Selv om det er et hårete mål med denne oppladingen gir jeg meg ikke og etter 2014 er jeg veldig revansjelysten, forteller gullvinneren fra X-games.

– Målet er helt klart gull, avslutter trener Allen.