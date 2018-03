Tiril Eckhoff lettet etter trenerbrorens avgang: – Ikke kult å se at han blir utslitt

Mandag kom nyheten om at Stian Eckhoff gir seg som landslagstrener. Han sier at han var forberedt på dette lenge, og tar valget for å prioritere familien.

– Det var tøft å få beskjeden, men samtidig en liten lettelse. Jeg har sett hvordan familiesituasjonen hans er, og det er ikke kult å se at han blir utslitt. Familiemessig er det en lettelse for meg, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Nå står Eckhoff og resten av skiskytterdamene uten trenere, siden også Steinar Mundal er ferdig.

– Jeg har tenkt litt og vært litt bekymret. Hva skjer nå? Vi får ha et åpent sinn, krysse fingrene, be til alle guder og gjøre alt som må til for at dette blir bra. Jeg håper vi får en som er trygg og har mye erfaring, sier Tiril Eckhoff.

– Ikke det smarteste

Det har vært problematisk for henne å ha broren som landslagstrener. Hun har gjentatte ganger snakket om manglende oppfølging, og har bevisst latt være å bruke ham som skytetrener.

LANDSLAGSTRENER: Stian Eckhoff gir seg nå på landslaget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det har vært en krevende situasjon for Tiril og meg. Men vi gikk opp stien tidlig, og Tiril har ikke forholdt seg til meg. Hun har følt at det ikke har vært nok, og hun hadde hatt godt av å ha én trener, sier Stian Eckhoff.

Faktisk vurderte han ikke engang å ta over som kvinnetrener da han tok over for fire år siden, fordi han trodd det var uaktuelt.

– Men det var ikke mange andre alternativer, sier Stian Eckhoff.

– I ettertid har det kanskje ikke vært det smarteste. Men vi har blitt verdensmestere sammen, tatt OL-medaljer sammen. Det har vært en berg-og-dal-bane, sier Tiril Eckhoff.

– Tiril må ta tak

Nå håper storebroren at Eckhoff gjør de nødvendige grepene som stabiliserer prestasjonen på standplass.

– Tiril er i gullalderen nå, men må ta tak for å gjøre ting enklere. Samtidig har hun en enorm fysisk kapasitet, sier han.

Begge påpeker at samarbeidet på skiskytterlandslaget ikke har laget knute på familie-tråden.

– Jeg vil alltid være broren, og vet at det har vært opp og nedturer, sier Stian Eckhoff.

– Det har vært litt både og. Vi har hatt noen kjempeoppturer; ingenting er bedre enn å vinne med broren sin. Men jeg ser når han sluntrer litt unna, og jeg ser når det blir for mye på ham. Det har vært fire fine år, oppsummerer Tiril Eckhoff.