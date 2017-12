Tiril (22) på pallen i comebacket

Skikjøreren fikk det ikke helt til å stemme i sitt første run under slopestylefinalen i franske Font Romeu, men i run nummer to viste hun hva som bor i henne. Dommerne belønnet den norske jenta med 82,40 poeng, noe som holdt til tredjeplass.

– Dette er så deilig! Nå er jeg utmattet og glad og det er mye følelser, sier en lykkelig og rørt Sjåstad Christiansen til NRK.

– Det har tatt lang tid. Det er ekstremt lenge siden jeg var på pallen, så dette betyr mye. Det ligger mye jobb bak. Nå er jeg sliten og klar for en rolig jul, fortsetter hun.

Hjemmefavoritten Tess Ledeux var det ingenting å gjøre med. 16-åringen var best i begge omganger og vant overlegent. Svenske Jennie-Lee Burmansson ble nummer to.

Forfulgt av skader

Sjåstad Christiansen skadet seg under trening i Saas-Fe i Sveits i oppkjøringen til årets sesong. Siden har hun drevet opptrening, noe hun er urovekkende vant med. Fristildronningen Sjåstad Christiansen har nemlig hatt mange skader tross sin unge alder.

ØNSKER OL-EVENTYR: Tiril Sjåstad Christiansen, her under en photoshoot med OL- og Paralympics-utøvere, drømmer om et OL-eventyr i Sør-Korea i februar. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Sotsji-lekene gikk fløyten på grunn av en kneskade. Store deler av forrige sesong røk også for Geilo-jenta, og for en snau måned siden innrømmet hun overfor NRK at alle problemene går ut over motivasjon.

– Jeg skal være ærlig å si at jeg sliter mye med motivasjonen. Det er vanskelig å stå opp hver dag og trene, slik som før, når man ikke føler at ting går på skinner, fortalte Sjåstad Christiansen.

Bakgrunn: Tiril (22) sliter med motivasjonen

Best i kvalifiseringen

Nå jakter hun en plass i Norges neste OL-tropp, og 22-åringen er definitivt tilbake for fullt. I går imponerte hun stort ved å være best i kvalifiseringen, og dagens konkurranse viser at hun hører hjemme i verdenstoppen.

– Jeg hadde ingen anelse om at jeg skulle kvalifisere meg som nummer én. Mitt mål var finale, men dette var over all forventning. Jeg fikk ikke gjort akkurat det jeg skulle på alle elementene, så jeg har mer inne, lover Sjåstad Christiansen.

Det har hun definitivt også fått vist mellom de mange skadeperiodene. I 2016 vant hun eksempelvis gull under X Games på hjemmebane.

VINNERSKALLE: Tiril Sjåstad Christiansen på toppen av pallen etter X Games-triumfen på hjemmebane i 2016. Johanne Killi (til høyre) tok sølvet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Norsk 19-åring imponerte

Også Øystein Bråten leverte solid i dag. Han ble nummer tre i herrenes slopestylefinale, men det var en annen nordmann som imponerte enda mer. Stortalentet Ferdinand Dahl klinket nemlig til og endte opp på plassen foran Bråten. Sistnevnte ledet da alle hadde kjørt én gang, men landsmann Dahl og vinner Oscar Wester var hakket hvassere i den andre og siste omgangen.

Wester fikk 94,60 poeng, Dahl fikk 93,40 og Bråten ble belønnet med 93 poeng.