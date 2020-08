Timerekorden til Moen i fare – løp med sko som ikke var godkjent

Må prioritere før ny vurdering

Gjenåpningen av breddeidretten for utøvere over 20 år blir fortsatt holdt på pause. En ny totalvurdering blir gjort i september.



Helsemyndighetene mener dog at det kan være forsvarlig å åpne opp for treninger i bredden, men at det da må skje gradvis og at en må prioritere hvem som får begynne først.



Idrettspresidenten har tatt imot oppdraget med å sette den prioriterte listen. Listen blir gitt til regjeringen på tirsdag.



– Det er ikke tilrådelig nå å åpne opp for kontaktidrett for bredden, sier kulturminister Abid Raja på pressekonferansen etter møtet med idretten i dag.