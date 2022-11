Tilskuer stormet banen med regnbueflagg: – Publikum buer mot vaktene

Kort tid ut i den andre omgangen mellom Portugal og Uruguay stormet en tilskuer banen med et regnbueflagg. Underveis i banestormingen mistet personen flagget, og dommeren tok raskt hånd om det.

Som følge av hendelsen måtte kampen stoppes i en liten periode. Personen ble raskt geleidet ut av banen av flere sikkerhetsvakter.

– Det er dagens mann. Han har fulgt med i mesterskapet, og tar rett og slett saken i egne hender, slår NRK-ekspert Kristoffer Løkberg fast i VM-studio etter kampen.

TATT: Mannen ble raskt ført ut av arenaen av vakter. Foto: Aijaz Rahi / AP

Episoden ble mottatt med høy lyd fra tribunen.

– Så er det en tilskuer som løper ut på banen med et regnbueflagg. Det er tung symbolikk. Publikum buer mot vaktene som tar denne karen ut av banen, sa NRKs kommentator Christian Nilssen.

Fernandes-dobbel

Noen minutter senere gikk Portugal opp i ledelsen med Bruno Fernandes. Kampenes første scoring var nok ment som et innlegg fra Fernandes side, men ballen gikk rett i mål. Ronaldo var bare centimeter unna å få satt skospissen på ballen, men målet ble kreditert til den offensive midtbanespilleren.

JUBEL: Rett i overkant av 50 minutter, kort tid etter banestormingen, scoret Fernandes for Portugal. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

På overtiden doblet også samme mann ledelsen fra straffemerket. Fernandes skaffet selv straffen etter en hands innenfor Uruguays 16-meter, og var iskald fra krittmerket. Portugal vant kampen dermed kampen 2–0 og er klar for åttedelsfinale etter sin andre strake gruppespillseier.

– Det var fantastisk å få satt han i scene. Han er sterkt delaktig til seieren selvfølgelig, sa Åge Hareide, som etterspurte flere involveringer fra Fernandes i pausen, i NRKs VM-studio.

– Var jubel

Men tross for Portugal-triumfen, ble kampens store samtaleemne tilskueren som stormet banen med flere tydelig budskap.

Banestormeren var iført en t-skjorte med supermann-logo med teksten «Redd Ukraina» og «Respekt for iransk kvinne» på.

– Det var jubel da han kom inn på. Det kan vi like, uten å bli altfor politiske her, fortsatte Nilssen.

– Det var fint å se reaksjonen fra publikum, fulgte ekspertkommentator Carl-Erik Torp opp med.

Et av de store samtaleemnene under årets VM har vært regnbueeffekter. Flere nasjoner hadde planlagt bruk av kapteinsbind med regnbuefarger under VM i Qatar. I vertslandet er homofili forbudt og ifølge Amnesty kan det straffes med syv år i fengsel.

Etter Fifa kom med trusler om sportslig straff ved bruk av kapteinsbindet, droppet samtlige nasjoner å bruke det. En rekke supportere i Qatar har blitt stoppet i å ta med regnbueeffekter inn på stadionene, til tross for at det før VM var gitt beskjed om at regnbue-symbolet var lov.

Flere har markert

Flere myndighetspersoner, blant dem den tyske innenriksministeren Nancy Faeser, har stilt opp på VM-tribunene med den fargerike kapteinsbindet på armen. Storbritannias idrettsminister Stuart Andrew har varslet at han kommer til å gjøre det samme når England møter Wales i VM tirsdag.

OneLove-kampanjen står opp mot diskriminering og bruker aktivt regnbuefarger for å vise solidaritet med LHBT+-miljøet. I Qatar er homofili forbudt.