Tilløp til slåssing, karatespark og rødt kort – ampert da Chelsea slo Mourinhos Tottenham

– De mener det er en hevnaksjon, fordi han ble taklet. Det er strengt dømt, kommenterte Petter Myhre på TV 2s sending.

Like før hadde Son Heung-min blitt taklet, og i ren frustrasjon sparket han i retning brystet til Chelseas Antonio Rüdiger.

Koreaneren fikk først det gule kortet, så ble det kalt på VAR, og gjort om til direkte rødt.

– Hvis han gjør ingenting, og hvis dommerne gir umiddelbart gult kort til Rüdiger, så er det ikke sikker han ville ha reagert, sa Mourinho om Sons utvisning.

Willian-perle

Dermed måtte Mourinho se sitt Tottenham fullføre kampen med ti mann. Og det etter to baklengsmål.

DOBBEL: Willian scoret to og sørget for Chelsea-seier. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

For allerede etter tolv minutter i den første omgangen, fant gjestene nettmaskene. En kort korner til Mateo Kovacic, havnet så hos Willian, som fintet seg inn i sekstenmeteren og satte ballen i det lengste hjørnet.

– Jeg tenker at i første omgang så var vi det beste laget, men en ting er å gå til pause med 1–0 i stedet for 2–0. Det første målet er en kort corner, vi vet hvordan vi skal forsvare oss mot korte cornere, men vi klarte det ikke, sa Mourinho etter kampen på TV 2s sending.

Det satte fyr på derbyet mellom London-rivalene. Taklingene ble hardere og hardere og tenningsnivået var høyt.

Så høyt var det at Dele Alli og Kovačić måtte skilles av medspillere etter en takling hvor Alli havnet oppå østerrikeren.

Karatespark

Like før pause ble det på ny dramatikk da Willian sendte ballen i retning Alonso på løp inn i Tottenhams sekstenmeter. Tottenhams sisteskanse Gazzaniga svarte med et karatespark for å klarere ballen, men traff istedenfor Alonso.

STRAFFE: Dette forsøke på klarering endte i straffe til Chelsea. Foto: ADRIAN DENNIS

Dommeren dømte først frispark til Tottenham, så gjorde VAR om, og det ble straffe til Chelsea. Den satte Willian sikkert.

– Han stod frem som den store, og rutinerte spilleren, som Chelsea trengte at han skulle være, sa TV 2s Peder Mørtvedt etter kampen.

Flere mål ble det ikke i kampen mellom de to, og Frank Lampard vant sin andre mot Mourinho.

– Det røde kortet var rart, men jeg vil ikke fokusere på det. Mitt lag tapte og jeg må bare gratulere motstanderen, konkluderte Tottenhams trener.

Rasistiske tilrop

Til tross for at det ikke ble noen mål i den andre omgangen, var ikke dramatikken over. For første gang i den engelske ligaen, måtte dommeren ta i bruk UEFAs protokoll mot rasisme.

– Det er veldig klart, hver gang vi møtes i og hver gang vi snakker med dommerne, har vi fått beskjed om å si ifra til dommeren hvis det er rasistiske tilrop. Tony (Rüdiger) kom til meg og sa at det var det, så jeg gikk til dommeren og sa ifra, sa César Azpilicueta til Sky Sports etter kampen.

RASISME: Rasistiske tilrop ble sendt fra tribunen i retning Antonio Rüdiger på Chelsea. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Det gikk tydelig frem av TV-bildene at Rüdiger snakket med Azpilicueta, som videre tok kontakt med kampens dommer, Anthony Taylor.

– Jeg så ingenting. Jeg så at dommerne fulgte protokollen, og jeg så at dommeren kom til oss og fortalte hva som skjedde. Vi er en av klubbene, men alle klubbene står sammen når det gjelder dette, kommenterte Mourinho etter kampen.