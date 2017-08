Tilbake etter skaden: Her er Aksel Lund Svindal på snø igjen

– Jeg syns det var godt å få kjørt litt igjen. Det var ikke noe sånn superoverraskende bra vil jeg si, det var vel omtrent som forventet, sier han til NRK.

BLID: Aksel Lund Svindal så fornøyd ut under landslagets første trening på snø. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Aksel Lund Svindal er endelig tilbake på snø. Sammen med resten av alpinlandslaget er Svindal på Folgefonna for å teste kroppen før sesongen braker løs for alvor.

Han har ikke stått på ski siden januar i år, etter en operasjon i det høyre kneet.

– Jeg var sånn forsiktig optimist, og fikk sånn noenlunde rett i egne spådommer. Jeg skulle selvfølgelig ønske at det hadde kjentes ut som om jeg aldri hadde vært operert. Men så greit er det ikke, forteller Svindal.

Stoppet tross imponerende comeback

Det var i januar 2016 nordmannen falt svært stygt rett etter «Hausbergkanten» i Kitzbühel. Svindal fløy flere meter opp i luften før han traff nettet, men reiste seg etter et par minutter på bakken.

Det så ut som at det gikk bra med nordmannen, men dessverre røk han både korsbåndet og menisken i fallet.

STYGT FALL: Svindal fløy flere meter opp i luften før han skjøt fart inn i nettet. Du trenger javascript for å se video. STYGT FALL: Svindal fløy flere meter opp i luften før han skjøt fart inn i nettet.

Nesten ett år senere var det klart for comeback fra alpinstjerna. Til tross for at Svindal var nervøs, leverte han et imponerende super-G, der han ble nummer to bak Kjetil Jansrud i sitt første renn etter skaden.

Dessverre var ikke kneet helt på topp. I januar ble det klart at Svindal måtte opereres på nytt, da kneet ikke hadde hatt godt av mange verdenscuprenn.

Enda et comeback

Nå er altså nordmannen svært nær et nytt comeback. Et comeback Svindal har vært gjennom flere ganger tidligere. Men Svindal kjenner fortsatt det vonde kneet.

– Det er litt ubehag. Jeg kjenner skaden fortsatt. Det er bedre enn det var helt på slutten i fjor, da klarte jeg ikke å kjøre. Det er heller ikke sånn at det bare er å hoppe i det, sier Svindal nå.

Mye av grunnen til at han har klart nettopp det, er alpinistens evne til å «vinne over sin egen hjerne» når det trengs som mest.

COMEBACK-KONGEN: Aksel Lund Svindal har vært skadet flere ganger. Men til nå har han alltid kommet tilbake.

– Kroppen venner seg til litt sånn ubehag. Det er litt vondt, men akkurat som om det stabiliserer seg. Så lenger ikke noe mer kan ryke sånn umiddelbart, så stoler man på det mer og mer, og da fungerer det helt greit.