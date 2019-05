Tilbake etter skadeavbrekket: – Som å være nyforelska

I januar ble Mol, som i fjor ble kåret til verdensseriens beste blokker, satt ut av spill grunnet en skade i venstre kne. Først i slutten av mars var han tilbake på banen, med makker Christian Sørum, for å teste kneet.

– Å ha den skaden var kanskje bra for meg, for da starter vi med blanke ark igjen, sier Mol når NRK møter sandvolleyballduoen på Huk i Oslo.

HØYE SVEV: Her under en fotografering på Huk i Oslo. Foto: Pia Rivelsrud / NRK

Siden mars har Mol sakte, men sikkert økt hoppmengden for å få kneet i konkurranseform. Målet har vært å klare opp til 100 hopp per trening.

– Spesiell kjemi

Fredag går turen til Brasil og årets andre turnering, og onsdag denne uka var det slutt på tellingen.

– Nå er jeg på ubegrensa hopp fordi det har gått så bra i det siste. Jeg trenger ikke å telle mer for jeg føler meg veldig bra, sier Mol og smiler.

Selv om skadeavbrekket har gitt Mol og Sørum lite spilletid sammen i oppkjøringen, mener tidligere sandvolleyballspiller og markedssjef Iver Horrem at dette kan være en fordel.

– De reiser rundt sammen hele året, så det er bra å få litt tid fra hverandre. Da blir det som å være nyforelska igjen, mener Horrem.

– Samspillet satt allerede på første trening, og det gjorde det også aller første gang vi spilte sammen. Den kjemien vi har er veldig spesiell. Så det går veldig bra selv om vi har vært borte fra hverandre lenge, sier Mol.

Favorittstempel

BEST I VERDEN: I fjor spilte superduoen seg til toppen av verdensrankingen og ble Europamestere. Foto: Ronald Zak / AP

I en alder av 21 og 23 år overrasket Mol og Sørum en hel sandvolleyballverden da de i 2018 spilte seg til toppen av verdensrankingen og ble Europamestere. De har nå et favorittstempel de ikke er vant til å ha.

– Jeg føler at vi har et større press på oss i år fra fans og folk som forventer noe av oss, men det presset skal ikke påvirke oss. Vi er unge og vi skal spille mot dem som er eldre enn oss og det vil alltid være en underdog følelse i seg selv. Vi skal vinne hver eneste kamp, sier en selvsikker Mol.

For to uker siden ble Sørum og Mol nummer fem i firestjernersturnering i Kina, knappe to poeng fra en semifinale.

– Vi ligger bra an med tanke på at det var vår første turnering på en stund. At vi klarte å være så nærme en semifinaleplass er mer enn godkjent, og vi har fortsatt mye mer å gå på.

Høydepunktet for sesongen er VM-debuten i Hamburg i begynnelsen av juli.

– Målet er å ta medalje i VM, og helst gull, forteller de.