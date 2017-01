Til VM uten medaljemål: – Altfor dårlig

Det ble en tung avslutning for de norske skiskytterjentene i Ruhpolding, hvor Tiril Eckhoff har slitt etter sykdomsperioden.

Marte Olsbu, som står med sesongens eneste pallplass, har heller ikke fått det til å stemme i langrenssporet.

ENESTE PALLPLASS: Marte Olsbu tok 3.-plassen på sprinten i Pokljuka i desember. Foto: Primoz Lovric, Primoz Lovric / NTB scanpix

Det er gått et knapt år siden skiskytterjentene overrasket med VM-gull på både stafetten og sprinten, samtidig som Eckhoff og Olsbu bidro sterkt til en bronse på mixed-stafetten.

Men når laget snart reiser til Hochfilzen-VM, er det uten mål om medaljer.

– Annen inngang

– Vi har ingen medaljemålsetning, beklager, sier landslagstrener Eckhoff.

– I fjor gikk vi «all in» for VM. Nå har vi hatt en annen inngang på sesongen, og ikke et så ensidig VM-fokus. Hvis vi skal få med oss medaljer, er vi avhengig av et lag som er tipp topp. Sånn som det er nå, ser det brukbart ut, forklarer treneren.

På spørsmål om det ikke er defensivt å reise til et VM uten mål om medalje, svarer Eckhoff:

– Nei, jeg er opptatt av at jentene skal ha fokus på jobben de gjør, og det er ikke jeg som skal pushe målsetning. Det kan de gjøre selv, sier Eckhoff.

– Tiril er jo regjerende mester på sprinten. Da må det vel være et mål om medalje?

– Du får spørre Tiril, svarer broren.

STAFETT-GULL: Slik så det ut da Norge tok VM-gull i Kollen. Du trenger javascript for å se video. STAFETT-GULL: Slik så det ut da Norge tok VM-gull i Kollen.

– Altfor dårlig

NRK-ekspert Ola Lunde er ikke videre imponert når han hører den målløse planen fra landslagstreneren.

– Jeg synes det er altfor dårlig for skiskytternasjonen Norge, som vant stafettgull og sprintgull i Kollen. Det er for dårlig, sier Lunde.

– Hva mener du bør være målet?

– Det må være å ta medaljer i løpet av VM. Marte har tross alt vært på pallen i år, så medalje må være et mål, er dommen fra Lunde.

Tiril Eckhoff peker også på Olsbu når det gjelder mulige medaljer i VM.

– Fungerer ikke

– Jeg må sette meg ned å lage en plan og få trent godt fordi akkurat nå har jeg ikke noe grunnlag. Kroppen fungerer ikke. Jeg har vært for mye syk, sier Eckhoff.

Olsbu er smigret over å få det norske favorittstempelet, og sørlendingen innrømmer at hun har et håp om VM-medalje.

– Formen er i stigning, og jeg er på rett vei. Det har gått bedre for hvert løp, så jeg håper det fortsetter frem mot VM, sier Olsbu.

De norske skiskytterjentene viste historisk sterk skyting på Ruhpolding-stafetten med kun ett ekstraskudd totalt.

Da ble det 3.-plass for Norge, som altså sjokkerte med VM-gull i Kollen.

– Selvfølgelig har vi et håp om medalje, men vi har ingen målsetning der, heller, sier landslagstrener Eckhoff.