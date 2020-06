Til Vipers etter morens diagnose

Nora Mørk bekrefter overfor TV 2 at hun er klar for Vipers. Slik forklarer hun valget: – Det var ikke planen å dra hjem nå, men for tre uker siden ble moren min diagnostisert med brystkreft. Da endret mye seg, sier hun til kanalen. I forrige uke ble det klart at den norske stjernen forlater rumenske CSM Bucuresti etter bare én sesong.