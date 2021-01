Til angrep på idrettspresidenten: – Spilt helt utover sidelinjen

– Når det gjelder hoppjentene, er det lett å forstå frustrasjonen når så mange hopprenn har blitt avlyst som følge av koronasituasjonen. Samtidig opplever jeg at Norge er og skal være en pådriver for å påvirke internasjonalt, slik at jentene skal kunne hoppe på like vilkår som våre mannlige utøvere. Vår visjon er å skape idrettsglede for alle. Diskriminering og forskjellsbehandling er det stikk motsatte av idrettsglede. Derfor er våre felles mål om en likestilt idrett også godt forankret i våre styrings- og strategidokumenter som alle norske idrettsledere har sluttet opp om, og vedtatt på idrettstinget. Helt konkret forventer jeg at dette følges opp med konkrete mål og tiltak i det enkelte forbund. Her er vi på god vei og det jobbes målrettet i mange særforbund med å få flere jenter/kvinner med, både i aktivitet, styrer og trenerrolle. Dette arbeidet gir heldigvis resultater, men vi er likevel et godt stykke unna før vi er i mål.

– NRKs undersøkelse tas seriøst fra NIFs side og oppfølging er allerede igangsatt, så dette er ikke riktig. Det første oppfølgingstiltaket har vært å gå i dialog med utvalgte særforbund for å få deres vurderinger av sin situasjon opp mot de faktiske funnene i undersøkelsen, og om jentene har trenere med lavere kompetanse. I tillegg har NIF vært i dialog med forskningsmiljøer for å innhente kunnskap som er relevant i forbindelse med denne problemstillingen. Fremover vil vi nå gjøre en omfattende registrering av trenerkompetansen i norsk idrett gjennom vår nye digitale satsing- Trenerattesten. Det er viktig at trenere som ønsker å engasjere seg i norsk idrett har riktig kompetanse. Det ønsker NIF å tilrettelegge for gjennom denne nye digitale satsingen.

– NIF har tydelige forventninger til at tilgang til kompetente trenere skal være likt fordelt mellom jenter og gutter. Opplever man det motsatte bør dette innrapporteres til klubb eller overordnet organisasjonsledd slik at man raskest mulig kan sette i gang tiltak for å motvirke slik forskjellsbehandling.

– Er det andre typer forskjellsbehandlinger som oppleves, så må dette gripes fatt i, og i samarbeid med de ulike særforbundene. Vi har over 200 idrettsgrener, med alle sine særpreg, derfor er det viktig å se på hvordan dette er innen hver enkelt idrett. NIF sitter med de overordnede tallene på medlemskap, og vi ser at det er flere aktive gutter/menn, flere menn i lederposisjoner og flere menn som er trenere. Det er satt i gang en rekke tiltak på å øke andel jenter/kvinner i ulike idretter, som egne trenerkurs, mentorprogrammer, forskning, jenteprosjekter, og egne jentesatsninger. Om utfordringen ligger i andre årsaksforhold, ønsker vi dette straks opp på bordet. I det videre arbeidet må vi være konkret, og bygge stein på stein til alle opplever at de har like muligheter i praksis.