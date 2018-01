Tiger Woods tilbake med et smell - 888 dager siden sist han greide en cut

Det har gått nesten tre år siden en av tidenes mestvinnende golfspillere sist greide cuten, og dermed hatt muligheten til å spille for en seier. Men i natt strålte amerikaneren i sitt comeback, og greide den berømte cuten med et nødskrik.

– Sånn, det var godt. Nå kan jeg endelig puste igjen, men ventetiden har vært lang, sa Eurosport-kommentator Per Haugsrud etter at Tiger ble klar for finalerundene lørdag og søndag.

Problemer

Og hvilken dramatikk det ble på det siste hullet. Et par fem hull, hvor legenden med 14 major-titler må gjøre birdie, som vil si en under par. Woods leverte varene som i glansdagene med glitrende nærspill, satte en 25 meter lang putt 40 centimeter fra hullet, og avsluttet med en birdie.

Da eksploderte publikum som om Tiger skulle ha vunnet hele turneringen. For Woods var nattens runde nemlig kanskje som en seier.

– Det er godt å være tilbake. Jeg traff alt for få fairways, men nærspillet var ganske bra, sa Woods til Eurosport i natt, og ønsket ikke å utdype problemene han har vært gjennom det siste året.

Woods var fornøyd med nærspillet sitt. Foto: DONALD MIRALLE / AFP

Amerikaneren debuterte på PGA-touren allerede i 1996 og herjet i mer enn ti år. Han vant alt som var å vinne, noe som gjør at han har livstidsmedlemskap på PGA-touren. Men om det har vært mange oppturer, så har det vært noen brutale nedturer også.

Senest i mai fjor ble han plukket opp av politiet i Florida sovende i sin egen bil. Senere ble det påvist at golflegenden hadde spor av fem substanser i kroppen: sovemedisiner og sterke smertestillende tabletter.

Flere eksperter mente at mannen som var verdensener i 264 uker, og som i flere år var verdens beste betalte idrettsutøver, aldri ville komme tilbake å kjempe om en seier på PGA-touren.

– Litt av et comeback

I natt gjorde golflegenden alle eksperters tips til skamme. Bedre trent enn på lenge, blidere enn på lenge og med en sving verden ikke har sett på mange år.

– Det er litt av et comeback av Tiger Woods. Nå har han alt å vinne, sier Eurosports ekspertkommentator Henrik Bjørnstad, for øvrig den eneste nordmannen som har spilt på PGA-touren.

Tiger Woods har ikke spilt en golfturnering på snart ett år og vil heller ikke si hvor mye han vil spille fremover. Publikum har flyktet fra golfbaner og tv-skjermer, men med Tiger Woods tilbake i kampen om seier vil golfelskere strømme tilbake.

– Tiger Woods betyr enormt for golfsporten. Alle spillerne vil ha Tiger med i sluttspillet i helgene, sier Haugsrud.

PS: Tiger Woods ligger på 64. plass, 12 slag bak ledende Ryan Palmer. Turneringen i California avsluttes natt til mandag.