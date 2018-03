Tiger Woods begeistrer igjen: – Nå tror jeg nesten at jeg drømmer

– Det er fantastisk å se ham konkurrere igjen, sier svenskenes proffspiller Henrik Stenson.

Forrige helg var han svært nær ved å ta sin første PGA-turneringsseier siden 2013, men måtte til slutt nøye seg med delt andreplass. Hans beste plassering i en turnering på fem år.

Søndag endte han på delt femteplass i PGA-turneringen i Florida. Rory McIlroy vant, men det var Tiger Woods folk var kommet for å se.

– Seertallene har doblet seg i USA etter at han kom tilbake. Interessen for Woods er enorm, sier Eurosport-kommentator og Tiger Woods-fan, Per Haugsrud.

Husker du? Tigers utrolige nedtur

– Det var håpløst

Woods var på toppen av sin karriere da utroskapsskandalen sjokkerte en hel verden i 2009.

Siden har det gått jevnt nedoverbakke for den tidligere verdenseneren, som også har slitt med store ryggproblemer. Flere inngrep satte ham tilbake, og i juli 2017 var han ikke engang blant verdens 1000 beste spillere på verdensrankingen.

Mannen som en gang lå som nummer én på verdensrankingen i 264 uker i strekk virket ferdig som toppspiller. Mange golfentusiaster mistet også troen på Woods da han på toppen av alt ble arrestert i juni 2017, mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

– Jeg sov ikke på flere uker. Det var bare helt håpløst, forteller Per Haugsrud.

POPULÆR: Liten tvil om hvem publikum kommer for å se. Foto: Reinhold Matay / Reuters

Woods: – Jeg blir bedre

Men golflegenden har aldri gitt opp, og i januar markerte han at det fremdeles var litt futt i den 42 år gamle kroppen. Amerikaneren greide cuten med et nødskrik under PGA-turneringen i California. Da var det 888 dager siden sist han hadde greid en cut.

Nå klatrer Tiger Woods på rankingen igjen. Denne uken er han på 105. plass, opp 44 plasser fra forrige uke. Ved slutten av 2017 var han på 656. plass.

– Nå tror jeg nesten at jeg drømmer. Alt ser så bra ut. Det er bare småting som gjør at han ikke vinner, forteller Haugsrud.

– Kan han bli verdensener igjen?

– Holder han seg skadefri, vil det ikke forundre meg om han er verdensener i løpet av ett års tid.

– Og når kommer den neste seieren?

– Det vet jeg, det er Masters. Om to uker vinner han.

Golfspilleren selv antyder han at han føler seg klar for å snart kjempe om titler igjen.

– Hvis jeg kan spille uten smerter, skal jeg finne ut av det. Jeg blir litt bedre for hver turnering. Det føles som om jeg ikke tenker så mye på veien rundt banen lenger. Jeg bare føler og ser hva jeg må gjøre, sier Woods.