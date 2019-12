Tidligere verdensmester: – Må snart slutte å telle hvor mye han vinner

Carlsen tok VM-gull i lynsjakk, og feiret med en heftig seiersgest på scenen. Publikum flokket seg rundt brettet i Moskva, og da avgjørelsen falt, så det ut som to blylodd forsvant fra Carlsens skuldre.

Nå har han igjen «trippelkronen» - VM-gull i sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk.

– For en feiring! Det er utrolig å se hans sult og motivasjon. Han har allerede vunnet alt som kan vunnes, men likevel kan du se hvor konsentrert han er og hvor mye det betyr. Det er beundringsverdig, sier Vladimir Kramnik.

– Må snart slutte å telle

Kramnik er tidligere verdensmester i sjakk, og har egentlig lagt opp. Til lynsjakk-VM gjorde han comeback, og han tok bronse. Selv var han dog opptatt av å rose verdensmesteren.

– Han har alle tre verdemsmestertitlene samtidig, akkurat som i 2014. Se hvor utslitt og glad han er, det er utrolig å se på, sier Kramnik.

ROSER CARLSEN: Bronsevinner og tidligere verdensmester Vladimir Kramnik Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Det er Carlsens tolvte VM-gull, og hans femte i lynsjakk.

– Vi må snart slutte å telle hvor mye han vinner. Nå er det overraskende når han ikke vinner en turnering, sier Kramnik.

Svaret fra Carlsen er kontant.

– Jeg kan alltids bli bedre, men jeg er veldig fornøyd nå, sier Carlsen til NRK.

Endrer opplegget

Han mener selv at dette er hans beste år i langsjakk. Etter VM topper han igjen alle rating-lister og han innehar alle verdensmestertitler. Han har ikke tapt på 107 partier i langsjakk.

Men til 2020 må han gjøre endringer. Da skal han spille VM-kamp, og da må han spare på overskuddet.

– Jeg kommer til å spille litt mindre, i år har jeg spilt veldig mye. Jeg har gått tom for energi på slutten av året, sier Carlsen.

Det var tydelig at nordmannen var tom for krefter etter å ha sikret VM-gullet. På vei ut av arenaen, mens han ble intervjuet av NRK og VG, sto en klynge på 50-60 personer rundt ham for å få sin bit av superstjernen.

Han endrer derfor på suksessoppskriften fra 2019, der han har spilt mange turneringer.

– Ja, når det er snakk om å spille VM er det ikke realistisk å spille like mye som i år. Men jeg kommer fortsatt til å få god spilletrening, sier han.