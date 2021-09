Messi uten mål for PSG igjen

Et mål fire minutter på overtid av Mauro Icardi sørget for 2-1-seier til PSG over Lyon søndag kveld.

Det gjør at PSG står med full pott og 18 poeng etter seks spilte kamper i den franske toppdivisjonen.

Et kontroversielt straffespark satt inn av Neymar gjorde at PSG utlignet til 1-1 etter 63 spilte minutter.

PSG mønstret et stjernegalleri uten like mot Lyon. Sammen med Neymar og Kylian Mbappé startet også Lionel Messi offensivt.

Messi hadde en brukbar sjanse 32 minutter inn i kampen, men avslutningen ble glimrende parert av Lyons keeper Anthony Lopes.

Fem minutter senere sendte han et frispark i tverrliggeren.

Messi ble byttet ut med kvarteret igjen og har ennå ikke scoret for PSG på sine tre forsøk. Han virket også frustrert da han ble tatt av banen.