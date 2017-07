Tidligere Stabæk-leder krever erstatning etter voldsanklager

– Hjorth har sagt fra dag én at han ikke har gjort noe galt. Saken har vært en belastning, og nå er han veldig glad for at både politiet og statsadvokaten er enig i at han ikke har gjort noe straffbart, sier Hjorths forsvarer Espen H. Johansen til NRK.

Den daværende Stabæk-sjefen fikk mye medieoppmerksomhet da han for halvannet år siden havnet i et basketak med en fotballtrener inne i klubbens lokaler. Treneren anmeldte Hjorth, som etter hvert ble ilagt et forelegg.

Det nektet han å godta.

– Jeg krevde at det skulle gjøres flere undersøkelser, og jeg gjorde en del undersøkelser selv. Da ble det nye avhør, og saken ble til slutt henlagt, forklarer Johansen.

– Fornærmede klagde på avgjørelsen, men statsadvokaten opprettholdt henleggelsen, legger han til.

Får dekket alle saksomkostninger

I tillegg til henleggelse får den tidligere Stabæk-lederen dekket alle saksomkostninger. Han har også reist et erstatningskrav til staten som fortsatt er under behandling.

– Han er glad for å være hørt. Nå venter vi på avgjørelsen rundt erstatningskravet vi har fremmet mot staten på grunn av henleggelsen, sier forsvareren.

Hjorth ble sykmeldt da saken sprakk i mediene, og etter hvert gikk han fra sin stilling i klubben.

– Gjør henleggelsen at han vurderer erstatningskrav mot Stabæk?

– Nei, de skiltes som venner, fastslår Johansen.

To forskjellige versjoner

Hjorth har hele tiden hevdet at det var han som ble angrepet, og de to involverte har hatt svært ulik forklaring på voldsepisoden.

– Hjorth ønsket å levere en motanmeldelse, men politiet ville ikke motta denne, og sa at han heller kunne komme med sine påstander i forklaringen. Det ble en ekstrabelastning ettersom Hjorth da konsekvent ble omtalt som «mistenkt» i stedet for «fornærmet» i media. Det var også en unødvendig belastning at mediene navnga ham, avslutter advokaten.

NRK har tirsdag ettermiddag vært i kontakt med treneren som anmeldte Hjorth. Han ønsker ikke å gi noen kommentar.