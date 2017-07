Edvald Boasson Hagen tok en suveren seier på den 19. etappen av Tour de France. Det var 30-åringens tredje seier i rittet, men den første på seks år.

STJERNE: Robbie McEwen etter en etappeseier i 2004. Foto: PETER DEJONG / Ap

Sykkelprofilene har stått i kø for å hylle nordmannen etter bragden. Det gjør også den tidligere spurtkanonen Robbie McEwen, men australieren mener Boasson Hagen kunne hatt enda flere seire hvis det ikke var for de nesten fem årene i Team Sky.

– De fikk det beste ut av ham, men ikke individuelt og langsiktig. Sky fikk ham på et høyt nivå på kort sikt, og han vant noen store ritt, men det tæret på kroppen hans. Han trengte noen år på å bygge seg opp og komme tilbake, mener McEwen.

– Stagnerte

Sesongen 2014 – Boasson Hagens siste år i det britiskeide laget – vant han ikke en eneste etappe i noe ritt. Da gikk han til MTN-Qhubeka, nå Dimension Data.

– Da han kom fra Sky, var det som han var utslitt av oppholdet der. Han ble brukt som en superhjelper, for han var ikke den samme kraftfulle rytteren, sier McEwen til NRK.

– Nå er han tilbake på det nivået han var da han startet som proff. Han er tilbake på sitt beste, fortsetter mannen som står med 12 etappeseire i Touren.

BIDRO: Edvald Boasson Hagen var dedikert hjelperytter for Chris Froome i Team Sky i 2013. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

McEwen får støtte av NRKs ekspertkommentator.

– For sju-åtte år siden snakket vi om at han kunne vinne Touren sammenlagt. Men ja, han har nok blitt brukt feil ut fra sitt potensial. Før bidro han til seiere, men det var ikke det vi nordmenn jubla for. Sett med norske briller, stagnerte Edvald i Sky, der han var en dedikert hjelperytter. Sulten forsvant litt. Nå derimot, skinner han, forklarer Ole Kristian Stoltenberg.

Ingen pensjonist

BOBLER AV LYKKE: Edvald Boasson Hagen feiret seieren fredag kveld. Foto: Tore Linvollen / NRK

Boasson Hagen smilte fra øre til øre da han feiret sin første Tour-seier siden 2011 med champagne sammen med laget.

– Jeg har ikke brydd meg om hva folk har sagt. Jeg har fokusert på meg selv, trent godt og nå kom resultatet, sier Boasson Hagen.

Men også han innrømmer at det er en forskjell på rytteren som kom fra Sky i 2015 og den han er i dag.

– Jeg er blitt mer eksplosiv og har utviklet meg enda mer.

– Har du kjent på skepsisen fra folk?

– Jeg har følt meg bra, og hvis noen vil avskrive meg, får de bare gjøre det. Jeg vet jeg har gjort de riktige tingene.

Og «Eddy the boss» har mer på lager.

– Jeg har mange år igjen. Jeg drar på årene, men er langt ifra pensjonist, sier han og gliser.