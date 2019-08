– Resultatet er ikke så verst, men det irriterer meg, for jeg synes vi har veldig god kontroll på dem i en bortekamp hvor vi nekter dem mange store sjanser, sier Molde-trener Erling Moe i et intervju vist på MAX etter kampen. Molde tapte kampen 2-1.

Partizan Beograds store stjerne Zoran Tosic ble matchvinner i den første av to kamper som avgjør om Partizan eller Molde får billett til gruppespillet i Europaligaen.

Seks minutter gjenstod da den 32 år gamle serberen avsluttet et flott Partizan-angrep med å sette ballen i det åpne målet.

Da hadde han allerede vært sentral i utligningen til hjemmelaget. Det var Tosic som fant Seydouba Soumah på overtid i første omgang. Soumah vendte vekk Etzaz Hussain og satte ballen i det lengste hjørnet.

– Det irriterer meg at vi slipper inn de to baklengsmålene. Ved de to anledningene slipper de for lett til, sier Moe i intervjuet vist på MAX.

Spilte under Solskjær

At det var nettopp Tosic som avgjorde for vertene, vil noen kanskje anse som skjebnens ironi.

I 2009/10-sesongen spilte nemlig Tosic under tidligere Molde-manager Ole Gunnar Solskjær, som den gang var Manchester Uniteds reservelagstrener.

SPILTE FOR UNITED: Zoran Tosic, her i 2009, fikk noen få kamper for Manchester United, men figurerte først og fremst for klubbens reservelag. Foto: Paul Ellis / AFP

Der var han lagkamerat med blant andre Magnus Wolff Eikrem og Etzaz Hussain, som begge startet for Molde torsdag kveld.

Tosic fikk aldri sitt store gjennombrudd på Old Trafford, mens Solskjær gikk videre til å trene Molde til to seriegull, før han deretter som kjent ble United-manager.

I Partizan, hvor Tosic også spilte før overgangen til United, har veteranen en høy stjerne. Mot Molde demonstrerte 32-åringen hvorfor.

Bolly scoret igjen

Molde har likevel et godt utgangspunkt før returoppgjøret.

SCORET FØRST: Mathis Bolly (til høyre) og Ruben Gabrielsen feirer etter at førstnevnte har sendt Molde i ledelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det sørget Mathis Bolly for.

Angriperen, som sendte Molde videre til denne runden da han scoret i ekstraomgangene mot greske Aris, startet på benken.

Etter en drøy halvtime kom han inn da Erling Knudtzon måtte gå av banen grunnet en skade.

Ti minutter senere dro 28-åringen av to Partizan-spillere på mesterlig vis før han skjøt ballen via begge stolpene og i mål.