Tidligere RBK-trener kritisk: – Hva er klubbens strategi?

Ni kamper, kun to seire, ni poeng og 11. plass i Eliteserien.

Det er status for trønderklubben i det sommeren banker på døra. Med tap for Brann mandag kveld, har ikke spekulasjonene rundt Kjetil Rekdals fremtid blitt færre. Onsdag er trenerteamet innkalt til klubbens styremøte.

Tidligere Rosenborg-trener Per Joar «Perry» Hansen havnet selv under kraftig press i Trondheim gjennom to perioder.

– Ingen er fornøyde i Rosenborg akkurat nå. Ikke fansen, og heller ikke Rekdal, sier Hansen til NRK.

FORSVARER REKDAL: Per Joar Hansen. Foto: NTB

Ber styret se på seg selv

Perry var Rosenborg-trener fra 2004–2005, og fikk en ny periode fra 2012–2014. Etter flere måneder med svake resultater og intern uro begrunnet RBK-styret oppsigelsen i 2014 med manglende sportslig utvikling.

Perry mener det blir altfor enkelt å legge all skyld på Rekdal. Han trekker frem de mange trenerutskiftningene siden starten av 2000-tallet, og at det er langt vanskeligere i dag å beholde spillere over tid.

Den tidligere RBK-treneren mener klubben må peke innover – og ikke bare på treneren – for å se på hvilke spørsmål de stiller når de ansetter en hovedtrener.

– Hva er klubbens strategi? Hvordan ønsker klubben å framstå? Hvilken type fotball ønsker vi å spille? Det burde være en rød tråd helt fra A-laget og ned til 14–15 åringene i RBK, så må man ansette trenere ut fra den filosofien. På den måten så har vel Kjetil bare gjort den jobben han har kommet for, sier Perry, som påpeker at det er styret som har valgt retningen.

– Så da må de (styret) peke innover mot seg selv, og se på de beslutningene de har tatt. Den sportslige ledelsen har også et ansvar for spillerlogistikk, speiding, og å legge til rette for at Kjetil får de spillertypene han vil ha, og med den kvaliteten man må ha for å kjempe i toppen av Eliteserien.

NRK har tirsdag vært i kontakt med RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, som erstattet Ivar Koteng for et år siden – og etter ansettelsen av Rekdal. Johnsen opplyser at hun ønsker å gjennomføre styremøtet onsdag før noen fra styret uttaler seg til pressen.

Savner utvikling

Bare noen timer etter tapet for Brann rykket supportergruppa Kjernen ut og ønsket Rekdal fjernet som hovedtrener.

Kjernen-styret tror ikke dagens trenerteam kan snu trenden.

– Vi i Kjernen mener at tiden for trenerteamet er over. Det handler om at man ikke ser en plan, ingen ambisjon, ingen idé om hvordan man skal fremstå. Da fremstår man som en klubb uten identitet, og det er problematisk, sier Kjernen-leder Bjørn Skar til NRK.

– Det beror på at man ikke har etablert et grunnspill eller et angrepsmønster etter ett og et halvt år. Da må man tilstrebe å finne noen som kan finne veien for det, legger han til.

Skar understreker at RBK-styret er bedre skikket enn ham til å ta slike avgjørelser. Men Kjernen-styret er klare på hva de mener.

– Vi går til kampene for å demme opp for andres spill, i stedet for å spille vårt eget. Spillerne skal også ta sin del av skylda, men det fremstår som et lag med ingen selvtillit i det hele tatt. Så da igjen kan man stille spørsmål rundt hvem som har ansvar for å gi spillerne den gnisten og mentalitet de trenger, sier Skar.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Rekdal. Pressesjef Jørgen Stenseth opplyser at spillere og trenere har fri tirsdag.

Etter Brann-kampen svarte Rekdal følgende på om han føler seg presset:

– Ja, det er jo ikke noe gøy å tape kamper. Den eneste veien ut av det er å bli bedre og utvikle oss. I dag får vi vist frem en del gode ting, men vi må vise mer gode ting i 90 minutter.

Tidligere RBK-helt og mangeårig fotballekspert Jahn Ivar «Mini» Jakobsen mener problemene først og fremst ligger fremover i banen.

– Jeg synes kjøpene Rosenborg har gjort i angrep har vært for dårlig, og de holder ikke nivå. Man kan gjerne si at det er kjøp for fremtiden, men det holder ikke i Rosenborg. I Rosenborg skal man vinne i dag, ikke i morgen, sier Jakobsen.

Han er imidlertid overbevist om at Rekdal får mer tid. Den tidligere RBK-spilleren er kritisk til at Kjernen rykker ut slik de gjorde mandag kveld.

TIDLIGERE RBK-SPILLER: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Han påpeker at det ikke er supportergruppa som bestemmer hvem som er trener i Rosenborg.

– Det er ikke noe løsning at Kjetil Rekdal går i dag. Jeg ser ikke at det er noen andre gode trenerløsninger på trappene, men det begynner å brenne litt under føttene hans. De har flere viktige kamper nå med HamKam, Stabæk og Sarpsborg 08, som er lag vi i utgangspunktet skal slå. Så vi får telle opp etter de kampene og se ståa da, sier Jakobsen.

Perry, som har opplevd både å trekke seg og få sparken i Rosenborg, mener presset er enormt.

– Man kan ikke sammenligne presset man har som Rosenborg-trener med noe annet i norsk fotball. Du skal vinne kamper, men du skal også vinne på en spesiell måte, sier Perry.

Etter onsdagens styremøte kommer det en ny utfordring allerede torsdag. Da venter 2.-divisjonslaget Stjørdals-Blink i 2. runde i cupen.