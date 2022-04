Tidligere president saksøkte eget forbund etter bitter strid: – Jeg mistet alt

– Det er helt uvirkelig at mennesker kan gå til sånne skritt, med så mye ondskap, for å få egen makt og posisjon.

Det sier en emosjonell og sliten Tone Opheim til NRK.

Den tidligere presidenten i Norges Kroppsbygger- og Fitnessforbund (NBFF) har lagt bak seg en årelang kamp mot forbundet hun tidligere var en sentral skikkelse i. Opheim har vært involvert i forbundet i over 40 år som utøver, internasjonal dommer og president.

Fram til nå har hun vært for opprørt til å fortelle historien sin offentlig, men nå føler hun seg sterk nok til å ta bladet fra munnen.

– Jeg var i krise. Jeg var veldig, veldig langt nede, beskriver hun.

– Lammende og helt uvirkelig

Det hele startet høsten 2018. Opheim signerte en lukrativ kommersiell avtale med et internasjonalt firma i bransjen, og hun varslet derfor styret om at hun kom til å trekke seg fra presidentvervet. Tidligere samme år hadde det nemlig blitt vedtatt nye regler som sa at sittende president ikke kunne drive egen coaching-virksomhet, og Opheims nye jobb gjorde det dermed umulig for å henne fortsette som president.

– Det var min drømmejobb. Det var store muligheter til å kunne leve av det, i stedet for å gjøre alt på fritiden som en hobby, så jeg gledet meg veldig til å begynne.

PREMIERT: Tone Opheim er premiert for lang og tro tjeneste innenfor sporten. Foto: Privat

Ett av vilkårene i Opheims nye kontrakt, var at hun ikke kunne være i konflikt med et nasjonalt eller internasjonalt forbund.

Dette vilkåret skulle vise seg å bli et problem.

Fire måneder senere var nemlig Opheim kastet ut av eget forbund, fått forbud mot å coache atleter, fratatt dommerlisensen og utestengt fra styreverv på livstid.

– Jeg mistet alt. Jeg mistet miljøet, muligheten til å kunne drive med den sporten og lidenskapen som jeg hadde drevet med i et helt liv, og den jobben som jeg hadde gledet meg til, skildrer Opheim.

Dommen gjorde at hun ikke kunne gå løs på den nye jobben som profesjonell coach.

– Jeg følte at noen kjørte over meg med dampveivals. Det var lammende og helt uvirkelig, når du vet at du ikke har gjort noe galt, og har i alle år gjort alt i min makt for atletene og deres beste, fortsetter hun.

– F alske påstander og rykter

Opheim følte seg rettsløs og vingeklippet.

Styret hadde engasjert en regnskapsfører som skulle se over forbundets økonomi, og han avdekket at en tidligere kasserer hadde gjort underslag. Vedkommende innrømmet forholdene og betalte tilbake pengene.

Likevel ble Opheim mistenkeliggjort.

I tillegg til rapporten om kassererens underslag, ble det nemlig laget en rapport som hadde tittelen «Tone Opheim». Der kom det frem at bankkontoen til Opheims private fitness-team var opprettet under forbundets organisasjonsnummer, noe regnskapsføreren problematiserte.

Denne kontoen ble ikke opprettet av Opheim selv, og det hadde aldri vært noen transaksjoner mellom den kontoen og forbundets kontoer, men rapporten, som ekspresidenten er tydelig på at hun ikke ante noe om, ble sendt ut til alle klubbledere sammen med innkallingen til årsmøtet i starten av 2019.

TUNGT: Det har blitt mye tårer og tunge stunder for Opheim. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

– Jeg visste absolutt ingenting om den rapporten. Jeg visste ikke at det skulle utarbeides en rapport om meg, eller hvorfor det skulle utarbeides en rapport om meg. Jeg forsto ikke noe av det, egentlig.

– Etter hvert skjønte jeg at det var for å sende ut falske påstander og rykter, og for å sverte meg og mitt omdømme, tror Opheim.

Forbundets advokat Anne Mette Hårdnes bestrider dette overfor NRK.

– Den omtalte rapporten ble utarbeidet av en uavhengig part, en regnskapsfører, basert på samtaler og møter blant annet med Opheim selv, skriver hun i en e-post.

NRK har spurt forbundets advokat om Opheim ble informert om at det ble laget en rapport om henne, om forbundsstyret sendte henne rapporten da den var ferdig, og om hun ble opplyst om at rapporten skulle sendes til alle klubblederne. Det har de ikke ønskte å svare på.

Havnet på sykehus

Som et resultat av rapporten, meldte forbundsstyret inn et forslag til årsmøtet som lød at Opheim burde utestenges av forbundet som en konsekvens av «Tones handlinger».

Det er fortsatt uklart for Opheim hva disse handlingene egentlig var, men det endte med at utestengelsen ble vedtatt. I møtereferatet står bare konklusjonen, ikke årsaken.

– De fulgte ikke sine egne regler som sier at en sak skal føres for domsutvalget, slik at begge sider av saken blir belyst og forsvart. Dermed endte det med at konstruerte og villedende forslag fra enkelte klubber som ikke hadde fått høre sannheten, ble vedtatt, oppsummerer Opheim.

Belastningen underveis gjorde at hun hadde havnet på sykehus, og hun var derfor ikke til stede selv. Hun mottok heller ikke innkallingen, men fikk høre om den og den vedlagte rapporten av en tredjeperson.

Fra sykesenga sendte hun en e-post til klubbene i et forsøk på å korrigere bildet som ble tegnet av henne. Denne mailen har forbundet senere brukt som argumentasjon for at Opheim fikk mulighet til å si sin side av saken, og at hun derfor hadde hadde fått kontradiksjon.

Opheim sitter ikke med samme inntrykk.

– Hvis de kaller det en måte å kunne få lov til å forsvare seg på, og få en rettslig gang, så sier det mye om dem.

Renvasket og utestengt

Ekspresidentens hverdag ble snudd på hodet. Hun beskriver det selv som at hun gikk i kjelleren, og at hun ble handlingslammet. Situasjonen kostet henne dyrt, både fysisk, psykisk og økonomisk, men etter noen måneder fikk hun hjelp av støttespillere til å kontakte regnskapsføreren bak rapporten som bar hennes navn.

Han skrev en ny uttalelse som gjorde det helt tydelig at Opheim hverken hadde noe med underslaget eller annet økonomisk mislighold å gjøre, og at kontoen som ble problematisert i den første rapporten, var opprettet av den tidligere kassereren uten godkjennelse.

UTTALELSEN: Regnskapsføreren kom med en uttalelse for å presisere at Opheim ikke hadde noe med underlaget å gjøre, og at hun heller ikke visste at den kontoen som kassereren opprettet for hennes private team, var registrert med forbundets organisasjonsnummer.

Opheim følte seg renvasket, og hun antok at utestengelsen nå kunne oppheves.

– Det var godt å få det skriftlig, at man er hundre prosent renvasket. Men styret undergravde bare den nye rapporten. De ville ikke innse eller godta fakta.

I et skriv til Oslo tingrett har forbundet senere omtalt denne uttalelsen fra regnskapsføreren som «en presisering av enkelte punkter», men at «konklusjonen i den opprinnelige rapporten endres imidlertid ikke ved denne tilleggsuttalelsen».

Det skjønner Opheim lite av.

– Det er jo helt latterlig. Hvis de mener at den første rapporten er lik den andre, som frikjenner meg hundre prosent, så skjønner ikke jeg hvordan de kan opprettholde en utestengelse.

RETTSLØS: Tone Opheim har følt seg helt rettsløs de siste tre årene. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Saksøkte forbundet

Etter utestengelsen bestemte forbundet seg for at de ikke ville betale Opheim det de skyldte henne i presidenthonorar.

Hun responderte med å ta det til forliksrådet, og det endte med at hun fikk pengene samme høst.

Da trodde hun at alt skulle løsne.

Opheims oppfatning var at pengene var holdt tilbake på samme grunnlag som hun var utestengt for, og da forliksrådet konkluderte med at grunnlaget var manglende, antok hun at forbundet også skulle innse at det ikke fantes grunnlag for å opprettholde utestengelsen.

Hun tok feil.

– Første runde i forliksrådet gikk «smooth». Det var egentlig ikke noe spørsmål om honoraret skulle tilbakebetales. Jeg hadde jo ikke fått de pengene om det var noe galt med den kontoen. Så hva var utestengelsesgrunnlaget da?

Forbundet ville ikke oppheve utestengelsen. Da bestemte Opheim og støttespillerne seg for å kontakte advokatfirma Hjort og ta saken til retten, men søksmålsvarsel til tross, forbundet sto på sitt.

STØTTESPILLERE: Ekteparet Marte Lian Øines og Knut Øines hjalp Opheim med å kjempe mot forbundet. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

9. april 2021 svarte forbundet via sin advokat at «vedtaket er fattet på korrekt faktisk grunnlag, samt at saksbehandlingen har vært forsvarlig».

Opheim følte at hun kommuniserte med en vegg.

– Jeg forberedte meg på det, men det er vanskelig når noen er så bastant i språket, og påstår ting som ikke har rot i virkeligheten og man sitter på bevis for det motsatte. Man blir både fysisk og psykisk nedbrutt av slik behandling. Det er veldig vondt å lese slike løgner, samtidig som det er så vanvittig at man nesten ikke kan ta det seriøst, sier Opheim, og legger til:

– De viklet seg inn i et nett av løgner

STOR BELASTNING: – Jeg hadde aldri orket å ha det så vondt om jeg hadde hatt noe skyld, sier Opheim om de tre årene som har gått. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Innrømmet ugyldig vedtak

NRK har sett flere hundre sider med dokumentasjon i saken. I november 2021 skulle det hele avgjøres i Oslo tingrett.

Forbundet skrev i sluttinnlegget at det var den nevnte bankkontoen som var grunnlaget for at Opheim ble utestengt. Den samme kontoen som regnskapsføreren to år tidligere hadde klargjort at ble opprettet uten Opheims kjennskap eller samtykke, og at forbundets midler hverken hadde gått inn eller ut av den.

Selv tror Opheim at de bare han ønsket å få henne vekk på grunn av misunnelse og egeninteresser. At de klamret seg til den kontoen i håp om at hun ikke skulle kjempe imot.

DOMMER: Opheim dømte internasjonalt i en årrekke. Foto: Privat

– Saken var konstruert og bestemt av krefter innad i styret, som ville ha posisjon og makt. En sentral person i forbundet prøvde å kuppe arbeidskontrakten jeg hadde signert. Det var tydelig at noen tjente på å få fjernet meg, sier hun bestemt.

Bare dager før rettssaken var berammet, klarte partene å møtes i et forlik. Der står det at utestengelsen er ugyldig, og at Opheim ikke har vært delaktig i underslag eller misbrukt forbundets midler på noen måte. Det står også at Opheim burde ha kjent til den omdiskuterte kontoen som kassereren i forbundet opprettet.

Forbundet måtte betale sin tidligere president 200.000 kroner i endelig oppgjør. Summen ble doblet på grunn av at de måtte dekke egne advokatutgifter i tillegg.

FORLIKET: Etter tre år gikk forbundet med på at utestengelsen var ugyldig.

– D e har veldig mye å skjule

– Det viktigste for meg var at de skrev under på at utestengelsen og dommen var ugyldig. Jeg hadde jo ikke engang fått en rettslig prosess. Jeg hadde ikke fått lov å forklare meg, eller prøvd å renvaske meg på noen måte.

Opheim presiserer at hun var glad for at forbundet endelig hadde innrømmet at utestengelsesvedtaket var ugyldig, men hun er likevel skuffet over hvordan ting har vært i kjølvannet av forliket.

Forbundet forpliktet seg til å dele informasjon om enigheten i ulike facebookgrupper, men de skrudde av muligheten til å kommentere, slik at medlemmene ikke fikk stilt spørsmål.

MELDTE OVERGANG: Opheim har etter 41 år tatt avskjed med det norske forbundet og meldt seg inn i det svenske. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

– Det også forteller meg at de har ikke har svar på de eventuelle spørsmålene som kunne komme. Og at de har veldig mye å skjule, mener Opheim.

– Jeg ville at detaljene skulle komme ut. At folk skulle få vite alle overtrampene fra styremedlemmene, men det var jo de redde for. Så de stengte for kommentarer og fortet seg å legge ut nye innlegg, slik at forliket forsvant raskt nedover siden, legger hun til.

Forbundets advokat skriver til NRK at de stengte kommentarfeltet av hensyn til Opheim. De ønsker ikke å svare på hva de mener med det.

Mener forliket er brutt

Noen måneder etter forliket var inngått, var det klart for nytt forbundsting. Én av klubbene foreslo at styret burde redegjøre for hvorfor det ble brukt så mye penger og energi på å opprettholde «en urettmessig dom».

Forslaget ble avvist av styret, med beskjed om at «rettssaken handlet om eventuell saksbehandlingsfeil, ikke om selve dommen var uriktig eller ikke».

Dette anser Opheims advokat som et brudd på forliket.

– De insinuerer fremdeles at jeg har noe skyld i dette her. Da har de jo brutt forliket, som igjen åpner for at saken kan åpnes. Og at jeg kan saksøke dem på nytt – både forbundet og styremedlemmer hver for seg, forklarer ekspresidenten.

– Er det noe du vurderer?

– Ja, jeg tenker på det. For de må innse at det må bli konsekvenser når de ikke følger hverken egen eller norsk lov. De driver cowboy-virksomhet, og de er ikke i stand til å innrømme feil.

– Jeg har vært rettsløs, rett og slett. Det har vært som et justismord, avslutter Opheim.

Forbundets advokat ønsker ikke å kommentere påstanden om at forliket er brutt.

KLAR OPPFORDRING:– Jeg synes ikke klubber og medlemmer skal finne seg i sånne ting. Man burde ha ryggrad til å stå opp. Si fra når noe er så galt, sier Opheim. Her avbildet med atlet Marte Lian Øines. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Støttespiller i tårer: – Det er så urettferdig

Ved siden av Opheim sitter en svært beveget Marte Lian Øines. Hun hadde Opheim som coach da dette begynte, og hun har hatt tillit til henne hele veien. Det har vært tøft for henne å se hvordan saken har tæret på coachen hennes.

– Det er så urettferdig at jeg får ikke sagt det, sier hun på gråten.

– Det har vært mange år som har vært fryktelig vanskelige, legger hun til.

Lian Øines og ektemannen Knut Øines har vært blant Opheims næreste støttespillere gjennom dette. Sammen har de hjulpet den utestengte ekspresidenten å oppsøke regnskapsføreren, stilt opp i forliksrådet, satt seg inn i alt av papirer og snakket timevis sammen på telefon.

ATLET: Marte Lian Øines er rystet og lei seg over alt Opheim har blitt utsatt for. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

– Tone og jeg har hatt mange telefonsamtaler. Det har vært mange tårer, mye sinne, mye frustrasjon. Og mye kjærlighet. Vi har hjulpet hverandre, for jeg har også hatt det veldig vanskelig i dette her, sier Lian Øines og gråter.

Hun husker at hun allerede i forkant av utestengelsen merket tendenser til at noe var galt, og at det ble antydet av hun fikk særbehandling fordi hun var atleten til Opheim.

– Jeg kjente på at «dette stemmer ikke». Jeg fikk negative kommentarer om hvordan jeg så ut, at jeg ikke var bra nok og sånne ting. Og da jeg vant, så var det liksom arrangert og kjøpt og betalt, som det absolutt ikke var. Følelsesmessig så syntes jeg det var veldig vanskelig å få det stempelet på meg.

OMSORG: Marte Lian Øines var Opheims atlet da sistnevnte ble utestengt fra sitt eget forbund, og hun har alltid trodd på Opheim. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

– Rett skal være rett

Også Harald Skjøldt, eier av stedet og teamet Haralds Gym, støtter Opheim. Han reagerer kraftig på behandlingen den tidligere presidenten fikk av forbundsstyret, og det store pengebeløpet denne saken har kostet et så lite forbund.

– At et menneske som Tone Opheim blir dømt for noe hun ikke har gjort, med alt som det medfører av psykiske problemer over så mange år - det ønsker jeg ikke min verste fiende. Det er den ene tingen. Og den andre tingen er det forferdelige pengeforbruket. 400.000 kroner, som kunne vært unngått så enkelt. Det står jeg på, sier Skjøldt.

OPPGITT: Harald Skjøldt, mannen bak både laget og stedet Haralds gym, mener forbundet har håndtert saken helt feil. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Han sitter selv i domsutvalget i forbundet, og han mener saken ble håndtert feil fra dag én.

– Jeg sa det på forbundstinget for tre år siden, at denne saken skulle ha vært i domsutvalget. Jeg med flere sa det. Men det ble hoppet bukk over.

– Det var en klar saksbehandlingsfeil fra forbundets side, mener Skjøldt.

– Hvor mye penger er egentlig 400.000 kroner for et sånt forbund?

– Det er jo klart at det er en anselig sum. Det er veldig mye for et sånt lite særforbund som vi er. Så det der var ikke bra i det hele tatt, altså, svarer han, og legger til at straffen i tillegg var helt uforholdsmessig med tanke på hva Opheim ble beskyldt for.

NRK har forelagt all kritikken for nåværende president i NBFF. Via forbundets advokat opplyses følgende:

– I og med at partene har inngått et forlik, vil ikke NBFF kommentere selve innholdet i forliksteksten, bakgrunnen for tvisten eller prosessen. Det vises derfor bare til forliket, som det antas at NRK har fått kopi av. Forbundet anser seg som nevnt ferdig med denne saken, og ønsker å bruke tiden fremover på å gjøre det forbundet skal – å gjennomføre stevner for sine medlemmer.