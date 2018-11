Tidligere Premier League-dommer bekrefter: Blir dommer i Norge

– Jeg hadde elsket å dømme Eliteserien på et eller annet tidspunkt, men jeg må jobbe hardt og bevise meg tilliten verdig først. Det er bare rettferdig, forteller Madley til NRK.

Den tidligere Premier League-dommeren har nylig meldt seg inn i Oslo-klubben Abildsø IL, og søkt medlemskap i Oslo Fotballdommerlaug.

I sommer fikk han sparken i England. Flere engelske medier meldte da at grunnen til sparkingen var at Madley hadde hengt ut en person med funksjonshemning på Snapchat.

– Jeg har en avtale med Premier League, som gjør at jeg ikke kan diskutere detaljene i det. Men jeg kan si at det ble skrevet mye i media som var usant, og som var skuffende og sårende, forteller Madley.

Dommersjef i NFF, Terje Hauge, forteller at de har tatt opp sparkingen med Madley.

– Han har forklart seg for oss, og vi stoler på det han sier. Men hva som ble sagt forblir mellom oss, sier Hauge.

Skal dømme treningskamper i vinter

Etter sparkingen kom nyheten om at Madley skulle flytte til Norge, og dommersjefen åpnet for at han kunne gjøre comeback i norsk fotball.

DOMMERSJEF: Terje Hauge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I etterkant av det har dommersjef Terje Hauge hatt flere møter og samtaler med den tidligere Premier League-dommeren.

I forrige uke hadde de et møte hvor planen ble lagt. Dommersjefen satte frem noen krav for hva som måtte være på plass. Målet er å ha Madley klar til å dømme fra neste sesong.

– Først måtte han bli medlem av en norsk klubb, og han har blitt medlem av Abildsø. Han skal komme på banen utover vinteren. Da skal han bli kjent med miljøet, være med på ut på arena og dømme treningskamper før sesongen. Det er han positiv til, forteller Hauge.

Forberedelsene på hjemmebane har allerede startet, sier Madley.

– Jeg har sett mange Eliteseriekamper på TV de siste månedene, og standarden på dommerne er veldig høy. Norge har flere dommere som jeg er helt sikker på kunne dømt i Premier League.

Vil ha det klart før sesongen

På sikt ønsker Madley å dømme i Eliteserien, men sier han ikke bryr seg om hvilket nivå han starter på.

– Jeg er sikker på at alle norske dommere ønsker å dømme i eliteserien. Men bare fordi jeg dømte i Premier League gjør meg ikke bedre enn noen annen dommer i Norge, og det gir meg ingen rett til å vandre inn på topp nivå.

I desember slipper dommerkomiteen sin rangering av dommerne før 2019. Dette viser hvilket nivå dommerne kommer til å dømme på. Der vil ikke Madley stå – foreløpig.

På sikt er målet å få Madley inn på rangeringene før sesongen starter i 2019. Men dommersjefen vil ikke si om det blir på eliteserienivå.

– Målet er å ha han inne på rangeringen før sesongen, helst innen februar. Men hvilket nivå det blir på kan vi ikke si enda, forteller Hauge.