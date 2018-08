KONKURRANSE: Kåre Vedvik (t.v.) har en vanskelig oppgave med å utkonkurrere en av de aller beste kickerne i NFL de siste årene, Justin Tucker (t.h.). Ravens-trener John Harbaugh har derimot sagt at han forventer at Vedvik enten vinner jobben - eller at et annet lag bytter bort et draftvalg for han.

Foto: Baltimore Ravens