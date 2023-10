Tidligere lagkamerater i munnhuggeri: – Typisk ham å sutre

Europa vant Ryder Cup etter nervepirrende avslutning - Hovland historisk

Europa hadde en ledelse på fem poeng før avslutningsdagen i Ryder Cup. Der trengte de fire av de tolv tilgjengelige poengene og Europa sendte ut sine største stjerner fra start.

Viktor Hovland var blant dem som sikret tidlige poeng for Europa, som tidlig gikk fra å lede 10,5-5,5 før dagen til 14-8.

Da trengte de bare et halvt poeng til for å ta seieren, men etter hvert var det amerikanerne som begynte å innkassere poengene.

Matt Fitzpatrick hadde muligheten på stillingen 14-8, men bommet med sin birdieputt på hull 18. Istedenfor var det i den neste siste kampen at seieren til slutt ble sikret, da Tommy Fleetwood sikret seg en ledelse på to hull med to hull igjen å spille - slik at han dermed var sikret det nødvendige halve poenget for Europa.

Etter at de avsluttende vippekampene i stor grad gikk i Europas favør ble det til slutt en komfortabel seier, 16,5-11,5.

For Viktor Hovland ble det en meget god Ryder Cup, hvor noterte seg for 3,5 av 5 poeng i de fem kampene han spilte.

Hovland ble i 2021 den første nordmannen som spilte i Ryder Cup og han er følgelig med årets seier den første nordmannen som vinner Ryder Cup. Suzann Pettersen har flere ganger vært på vinnerlaget til Europa i Solheim Cup, den kvinnelige ekvialenten til Ryder Cup.