Tidligere dopingavslørte Johannes Dürr arrestert

Det er den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt og den østerrikske avisen Kronen Zeitung som melder dette.

Det er foreløpig sparsomt med opplysninger, men avisen skriver at langrennsløperen kan ha hatt en nøkkelrolle i den pågående dopingsaken og at det nå etterforskes om han brutt antidopingreglene i landet.

Det påpekes videre i avisen at Dürr ikke burde vært så motvillig til å samarbeide med etterforskerne i dopingskandalen.

De to østerrikske langrennsløperne Max Hauke ​​og Dominik Baldauf var blant fem løpere som ble avslørt under ski-VM for bloddoping etter en razzia i VM-byen Seefeld. Ifølge Kronen Zeitung er Dürr mistenkt for å være mellomleddet mellom de to dopingtatte utøverne og dopinglegen Mark Schmidt.

Dette bildet er fra dokumentaren om Johannes Dürr. Foto: ARD

Fortalte sin historie

Seppelt var som vanlig tidlig ute med å melde om pågripelsen. Han skriver på Twitter at langrennsløperen mistenkes for å ha brutt den østerrikske antidopinglovgivningen:

– Dopingvitnet Johannes Dürr er arrestert i Innsbruck etter mistanke om brudd på idrettsloven og/eller brudd på det østerrikske antidopinglovverket. Årsaken er så langt ukjent.

Dürr stod nylig frem i ARD-dokumentaren «Doping Top Secret: Confession. Inside the mind of a doper» og fortalte sin historie om hvordan han systematisk dopet seg for å nå toppen.

– Faktisk så pleide blodinnføringen å skje ved arenaene før konkurranser, for eksempel før start i Tour de Ski, sa østerrikeren.

Under OL i Sotsji ble han tatt for doping og etter hvert dømt til to års utestengelse.

Du kan se dokumentaren i NRK TV her.

Viktige opplysninger

Mange av opplysningene i dokumentaren skal ha blitt brukt i etterforskningen som etter hvert ledet til dopingrazziaen i Seefeld.

Dürr har sonet ferdig dopingutestengelsen og varslet for en stund siden at han ville satse på et comeback. Østerrikeren kom imidlertid aldri med i VM-troppen.