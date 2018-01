Tidenes første afroamerikaner i OL - har kun vært på isen i fire måneder

Den amerikanske jenta fra Ocala i Florida sikret seg den siste OL-billetten på lørdag, etter å ha imponert med en tredjeplass på 500 meteren i Milwaukee. Hun gikk på tiden 39.04.

– For bare et par uker siden gikk jeg på over 40 sekunder, så utviklingen har gått veldig raskt, sier hun til Sports Illustrated.

Hun har riktignok gått på rulleskøyter i 15 år, men har altså kun vært på isen i fire måneder. Nå er hun klar for OL i Pyeongchang.

– Jeg forventet ikke noe av dette, som den nybegynneren jeg er. Jeg skjønner det ikke helt, Jeg prøver bare å gjøre så godt jeg kan.

– Vil gå fort om fire år

NRK sin skøyteekspert Even Wetten er imponert over hvor raskt Jackson har mestret å gå på isen.

– Hun har masse uforløst potensial. Hun er nok ikke god nok til å hevde seg i toppen i årets OL, men om fire år kommer hun til å gå fort.

Lee Sang-hwa fra Sør-Korea har verdensrekorden på 500 meter, med tiden 36.36. Så Jackson har fortsatt en jobb å gjøre.

Wetten mener veien fra rulleskøyter til skøyter er veldig kort, både teknisk og fysiologisk. Noe flere utøvere har vist opp gjennom årene.

– Du har Derrek para og Chad Hedrick som er bevis på at rulleskøyteløpere kan hevde seg på isen, sier Wetten, som legger til at det er mange som også kunne vært nevnt.

Chad Hedrick imponerte stort med gull på 5000 meteren under OL i Torino tilbake i 2006. Derek Parra vant to medaljer under OL i 2002 i Salt Lake City.

To afroamerikanske jenter til OL

Maame Biney ble den første afroamerikanske til å kvalifisere seg for OL i kortbane skøyting. Det gjorde hun ved å vinne en 500-meter i midten av desember.

17-åringen fra Ghana kunne ikke tro det, da hun fikk vite at hun fikk delta i Sør-Korea.

– Det er en veldig god følelse. Det kommer til å ta litt tid å la dette synke. Hellige ku, sa hun til Los Angeles Times.

Biney går, som Jackson, på det amerikanske laget. Wetten mener USA sin satsing på skøytebaner er en av grunnene til at afroamerikanerne også begynner å vise seg frem på skøyter.

– De har et flerkulturelt samfunn med gode treningsmiljøer. Det at USA har fått gode skøytebaner har også en del å si for utviklingen.

Shani Davis var den første afroamerikaneren til å kvalifisere seg for skøyting i OL i 2002. Han vil gå sitt femte OL i Sør-Korea.