Tidene til nytt talent forbløffer Warholm: – Dette kan fort bli spennende

Uefa-presidenten truer med boikott

Fotball-VM kan bli boikottet av Uefa dersom Fifa vedtar at mesterskapet skal bli arrangert annethvert år, sier Uefa-president Aleksander Ceferin.



– Vi (Uefa) kan beslutte at vi ikke skal delta. Så vidt jeg vet er søramerikanerne på samme side som oss. Så lykke til med et slikt VM. Jeg tror det aldri vil skje fordi det går så mye imot fotballens grunnleggende prinsipper, sier Ceferin i et intervju med britiske The Times.



Det er ikke første gang Ceferin går ut mot planene. Han har tidligere advart mot planene i et brev til foreningen for europeiske fotballsupportere, der han kalte planene «en PR-kampanje fra Fifas side».