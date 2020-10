Tid for frelse

Det resultatet som til slutt endte Ståle Solbakkens gloriøse karriere i FC København, kom etter tapet mot kroatiske Rijeka.

Da falt nemlig klubbens aksjekurs med over ti prosent. Og det budsjetterte underskuddet i FCK for 2020 økte med 50 millioner danske kroner. Dette, kombinert med en stadig økende misnøye med de sportslige resultater, endte i den oppsiktsvekkende oppsigelsen.

Solbakken kalte det overraskende 1-0-tapet hjemme i Parken for «den mørkeste dagen i min FCK-karriere».

Gleden over en høyst overkommelig vei til europaligaens gruppespill endte i nedslående fallitt i aller siste hinder på veien.

Timingen virket for god til å være sann

Det som for Danmark startet lørdagen med et sjokk, skapte umiddelbart ny optimisme i danskenes tidligere provins litt lenger nord.

For nyheten virket for godt timet til å være sann: Dagen etter hans navn allerede hadde blitt hyppig debattert som erstatter for Norges landslagssjef, Lars Lagerbäck.

Landslagssjef Lars Lagerbäck under lørdagens pressekonferanse. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Svensken har kontrakt til 2022, men åpnet allerede etter tapet for Serbia for å tre til siden allerede nå. Lagerbäck viste med det både format og realitetsforståelse.

Etter nesten 200 dagers utsatt venting på en sårt etterlengtet sjanse for å nå et sluttspill, er veien tilbake til ny optimisme under hans ledelse enda mye lenger.

Slutten for betrodde spillere?

Derfor vil tidspunktet være særdeles gunstig for et skifte, også fotballmessig. Den trygge og velorganiserte konservatisme vi kjøpte ved å få Lagerbäck som trener i 2017 – etter at Solbakken hadde sagt nei til jobben – er også det som blir brukt mot ham.

Man har fått det man ville ha. Og Lagerbäck har vært tro mot sine prinsipper – og faste disipler.

Men følelsen av at en ny generasjon norske fotballhåp trenger en trener med mer moderne fotballprinsipper, har allerede fått godt feste.

Se hele lørdagens pressekonferanse med Lars Lagerbäck og Mathias Normann.

Og Lagerbäck sier selv at hans etterfølger i tillegg bør være norsk. Dette vil også fort bety at en del av Lagerbäcks mest betrodde spillere, som Johansen, Aleesami og Henriksen blir skiftet ut, og det uavhengig av Serbia-kampen.

Tidspunktet for å gi spillere som Berg, Hauge, Meling og Østigård sjansen virker allerede å ha kommet.

Gir ny aura

Der vil en trener som Ståle Solbakken passe veldig godt inn.

Han kombinerer et grunnlag av norsk kollektivisme med mye større grad av offensiv pragmatisme, kombinert med erfaring fra Tyskland og England i tillegg til FCK.

Han har også et temperament som umiddelbart vil utstråle en ny aura rundt landslaget.

Hvis han virkelig ønsker det selv. Den biten er like vesentlig som den fortsatt er i det uvisse. I en alder av 52 kan en landslagstrenerjobb føles som litt for tidlig, paradoksalt nok – etter å ha sagt nei til jobben første gang for ni år siden.