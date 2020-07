Ti strake seirer et faktum da Bodø/Glimt vant «skjebnekampen»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nok en gang underholdt de med vakker fotball, og for første gang denne sesongen har Bodø/Glimt en luke på Molde etter at de sendte moldenserne hjem tomhendte.

Med seieren tangerte de en 69 år gammel rekord. I 1951 vant Fredrikstad sine ti første kamper i det som da het Hovedserien. Bodø/Glimt er det første laget som har klart å gjøre det samme.

– Dette betyr sinnssykt mye, og det betyr enda mer at vi gjør dette på vår egen hjemmebane, hvor vi skal vinne alle kampene i år, sier Kasper Junker til NRK etter kampen.

Berg slo tilbake

Molde begynte begge omgangene best, men det var de gulkledde som skulle ta poengene.

Tidlig i førsteomgang serverte Marius Lode ballen rett i beina på Magnus Wolff Eikrem. Det ble enkelt for ham å spille fri Ohi Omoijuanfo som bredsidet ballen i nettet.

Patrick Bergs scoring startet scoringsfesten for Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Først etter scoringen våknet hjemmelaget, og da Patrick Berg fikk muligheten på frispark fra snaue 30 meter, fant han frem silkefoten.

Bodø-gutten løftet ballen rett over muren. Lav nok til at Andreas Linde i Molde-buret ikke så utgangen på skuddet, og da keeperen først kunne reagere var det for sent.

Lekende hensynsløs

Litt uti andreomgang begynte Glimt for alvor å se ut som seg selv. Det gikk fort, det var flotte tekniske detaljer, og som vi har vært vant til å se, så hang ikke motstanderen med.

Eliteseriens toppscorer Kasper Junker satte inn målet som sendte Glimt i ledelsen etter en frekk finesse av hans kaptein Ulrik Saltnes.

– Det var et utrolig godt oppspill. Det eneste jeg trengte å gjøre var å sparke ballen i mål, sier Junker om scoringen.

Bodø/Glimts kanskje beste spiller denne sesongen, Jens Petter Hauge, kom seg også på scoringslisten etter å ha fintet hjemmelagets midtstopperpar ut av Aspmyra.