Ti spørsmål før OL i Pyeongchang

De aller fleste utøverne er nå på plass i OL-byen før åpningsseremonien i Pyeongchang 9. februar. Nå gjenstår kun de siste forberedelsene før mesterskapet, og her er ti spørsmål som kommer til å definerer hvordan OL blir for Norges del.

Takler Klæbo presset?

Johannes Høsflot Klæbo reiser til sitt første OL som kjempefavoritt. På sprinten forventer hele Norge at Klæbo tar hjem gullet, men verdenscuplederen vil være medaljekandidat i alt han stiller opp. I VM i fjor var han ikke like het, men han innfridde ikke forventningene. Totalt ble det «bare» en bronse på Klæbo i VM i fjor, og det samme i OL vil nok være en skuffelse.

VM-erfaringen fra 2017 er verdifull når 21-åringen jakter sine første OL-medaljer. Samtidig har Klæbo ytterligere ett års erfaring som langrennssportens superstjerne. Hvis det fort løsner med sprintgull i OL, kan det bli mange medaljer på Klæbo.

SUVEREN ENER: Johannes Høsflot Klæbo har hatt en fantastisk sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hvem tar Norges «sjokk-medalje»?

Ingen i Norge hadde hørt om fekteren Bartosz Piasecki, før nordmannen tok OL-sølv i London. I vintersammenheng er det langt mellom de norske overraskelsene, men curling-gullet i 2002 stikker seg frem i OL-historien. De ikoniske bildene av Pål Trulsen som strekker armene i været etter seier mot Canada går aldri i glemmeboken.

Norges kanskje mest ukjente medaljehåp i Sør-Korea er nettopp i curling. Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien utgjør Norges lag i mixed double, og kan absolutt ta medalje i OL. Det er femteplassen i fjorårets VM et bevis på.

Har Norge medaljesjanser i ishockey, ettersom flere nasjoner stiller B-preget?

Hockeyturneringen i Pyeongchang går uten de fleste stjernene på banen. NHL går videre parallelt med mesterskapet, så de fleste nasjonene stiller uten sine største stjerner. Russerne stiller som alltid sterkt, og er storfavoritter. Norge svekkes naturligvis av at hverken Mats Zuccarello eller Andreas Martinsen er med, men det samme gjør de fleste andre nasjoner.

Norge er rangert som nummer ni i verden, og er et hav bak nasjoner som Canada, USA, Sverige, Tsjekkia og Finland. Derfor er norsk OL-medalje i ishockey svært lite sannsynlig.

Hvem er Norges sterkeste gullkort?

Norge reiser til Sør-Korea med en haug av gullkandidater. Johannes Høsflot Klæbo, Heidi Weng og Maren Lundby reiser alle til OL som verdenscupleder, og er opplagte gullkandidater.

Samtidig vil være store favoritter på nesten samtlige stafetter. Skiskytterherrene, hopplandslaget og begge langrennslandslagene er helt der oppe.

Mye skal gå galt om Maren Lundby ikke tar gull, men ingen er nok like stor favoritt som Johannes Høsflot Klæbo på sprinten. Han har blitt slått én gang på sprint i år, og det var i fri teknikk. OL-sprinten er i klassisk, og der har Klæbo vært i en egen klasse. Sist gang han ble slått i klassisk sprint var i Drammen i mars i fjor – og da var det Eirik Brandsdal som ble for sterk.

Hvem vinner superduellen mellom Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade?

Franskmannen var uslåelig sist sesong, men i år har nordmannen vært hakket hvassere. Johannes Thingnes Bø går klart fortest, og skyter bedre. Sporten har kanskje aldri sett idrett på høyere nivå enn dette, og duellantene skal møtes opptil seks ganger i OL. Først på sprint, deretter på jaktstart, 20 kilometer og fellesstart. OL avsluttes med mixed stafett og stafett, der det kan bli nye kamper mellom rivalene.

Johannes Thingnes Bø har vist at han har et ekstra nivå inne, men Fourcade står med en håndfull mer mesterskapserfaring. Franskmannen har rutinen som gir ham en ørliten fordel før OL starter med sprint 19. januar.

Hvordan skal Norge unngå smørebom i OL?

«DR. GLID»: Felix Breitschädel. Foto: NRK

Smørebom ble et sentralt tema under lekene i Sotsji, og smøring blir definitivt et tema i Pyeongchang også. I Russland hadde Norge problemer med både is i klisteret og dårlig gli, noe som fratok Norge opplagte medaljemuligheter i skiskyting og langrenn.

Husker du? Norsk smøreblemme i Sotsji

Skiøvelsene går på en golfbane, så snøen i Sør-Korea inneholder en del sand, som gir litt mer utradisjonelle smøreforhold. Prosjektet Ski 2018, ledet av Knut Nystad, har vært i Pyeongchang ved flere anledninger for å gjøre tester i forkant av lekene. Blant dem som har jobbet mest for å sikre Norge best si i Sør-Korea er Felix Breitschädel, mannen med det passende kallenavnet «Dr. Glid».

Blir det rekordstor medaljefangst for Norge?

Resultatene hittil i vitner tyder på et norsk medaljeras i OL. Enere som Maren Lundby, Jan Schmid, Daniel-André Tande, Johannes Thingnes Bø, Johannes Høsflot Klæbo og Marit Bjørgen er blant utøverne med «medaljegaranti», og som sørger for at Norge kommer til å smadre rekordfangsten på 26 medaljer. Norges mål er å ta 30 OL-medaljer i Pyeongchang.

– Bakgrunnen for målsettingen er blant annet de flotte sesongene etter OL i Sotsji. 2016 var tidenes beste med tanke på antall verdenscuptriumfer, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Gullrekorden på 13 gull fra Salt Lake City, kan fort ryke. Den kanskje største årsaken, ved siden av norske utøvere i superform, er at antall øvelser har økt betraktelig.

Slår fristilslandslaget tilbake etter medaljeløse 2010?

Etter resultatene i verdenscupen denne sesongen må det være mulig å forvente en medalje eller to fra fristilkjørerne. Tiril Sjåstad Christiansen er tilbake fra skade, og vant OL-generalprøven. Birk Ruud kunne tatt gull, men ble vraket til OL-troppen. Det er et tegn på Norges sterke lag, som absolutt bør reise hjem fra OL med tre-fire medaljer.

Øystein Bråten og Johanne Killi var Norges beste i X Games Aspen, og viste at det blir mye å glede seg til i Pyeongchang.

FAVORITT: Tiril Sjåstad Christiansen, her fra X Games i Oslo i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hvordan skal Kristoffersen tukte Marcel Hirscher?

Marcel Hirscher har stilt opp i 15 verdenscuprenn denne sesongen, og har tatt seieren i ti av dem. Han virker å ha et gir høyere enn Kristoffersen, som må innse at Hirscher er kjempefavoritt på både slalåm og storslalåm i Pyeongchang. På de syv siste slalåmrennene, står Hirscher med seks seirer.

Kristoffersen har bare vunnet én gang i år, men sier selv at han har et gir ekstra inne. Det blir nok tøft å slå Hirscher i OL, men han har vist at han har nivået.

Hvem i all verden skal gå herrestafetten i langrenn?

Johannes Høsflot Klæbo er «bankers», men hvordan ser det ut bortsett fra ham? Simen Hegstad Krüger virker sikker etter NM-gull og verdenscupseier på 15 km fri, men tør landslagsledelsen å sende ham inn på stafettlaget?

Det betyr kanskje en vraking av Finn-Hågen Krogh, mannen som ble uttatt som ankermann før sesongen. Martin Johnsrud Sundby har ikke vært så suveren som i fjor, men mye rart må skje hvis han ikke skal gå stafett. I tillegg har Hans Christer Holund vist seg som en av Norges sterkeste i klassisk i vinter, men det har også Emil Iversen vist. Han er i tillegg i stigende form.

Hva så med Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth? De er ikke med i uttaket til 15-kilometeren eller tremila, og duoen er avhengig av at noen av de uttatte må levere så svake prestasjoner at de går seg ut av stafettlaget.

Før noen OL-distanser er gått, ser det mest logiske laget ut til å være Sundby, Holund, Krüger og Klæbo.

Men siste ord er definitivt ikke sagt.