– Det var en helt spesiell fotballkamp. Den minnet mer om en håndballkamp, i hvert fall hvis du ser på resultatet, smiler Liverpool-sjef Jürgen Klopp til Viasat etter kampen.

På ti år har Liverpool bare sluppet inn fire mål eller flere på Anfield tre ganger. Og alle gangene har det vært Arsenal som har gjort det. Onsdag skjedde det igjen.

Og ved full tid stod det 5–5 på resultattavlen. Dermed var det duket for straffespark på Anfield.

Etter seks straffer stod det 3-3, men så bommet Dani Ceballos for Arsenal.

Dermed hvilte alt på skuldrene til 18 år gamle Curtis Jones. Liverpool-gutten banket inn den femte straffen og sørget for at merseyside-klubben tok seg videre til kvartfinale.

– Det må ha vært en god kamp for tilskuerne, sa Arsenal-trener Unai Emery til Viasat etter kampen.

Men det var et annet lyspunkt for treneren, for det var også et Arsenal-talent som virkelig imponerte i kveld.

Brasiliansk gullgutt

Allerede til pause var fem mål scoret på Anfield. Og i første omgang var det et Arsenal-talent som tok oppmerksomheten.

Etter seks minutter satte Shkodran Mustafi ballen i eget mål og dermed tok Liverpool ledelsen 1–0. Kvarteret senere utlignet Lucas Torreira for Arsenal.

18 år gamle Gabriel Martinelli ble hentet til Arsenal fra brasilianske Ituano før sesongen. Og han imponerte på Anfield i kveld.

TALENT: Gabriel Martinelli (18) har scoret syv mål på syv kamper for Arsenal denne sesongen. Foto: Paul Ellis / AFP

Etter 26 minutter ga Kelleher i Liverpool-buret en retur. Og der var 18 år gamle Gabriel Martinelli på rett sted til rett tid og sendte Arsenal i ledelsen 2–1. Og det stoppet ikke der.



Ti minutter senere rotet Liverpool-forsvaret det til nok en gang. Bukayo Saka fant Martinelli umarkert som med sitt andre for kvelden, og syvende denne sesongen, sendte Arsenal opp til 3–1.

Like før pause får hjemmelaget straffe. Kaptein James Milner var sikker som vanlig og reduserte til 2–3.

Fikk drømmen oppfylt

Og den andre omgangen fortsatte som den første. Etter ti minutter økte Arsenal igjen.



Nok en feil i Liverpools forsvar ble konvertert til scoring. Milners pasning ble altfor kort og lekkert med hælen fant Øzil Ainsley Maitland-Niles som sendte bortelaget opp til 4–2.

Så skrudde Liverpool på. Først klinket tidligere Arsenal-spiller Alex Oxlade-Chamberlain til og reduserte til 3–4. Like etter Sørget Divock Origi for utligning og 4–4.

TO MÅL: Divock Origi utlignet to ganger for Liverpool onsdag kveld. Foto: Andrew Yates / Reuters



Deretter sørget 20 år gamle Joseph Willock for kveldens fineste. Unggutten førte ballen fra midtbanen og 30 meter fra mål dunket han ballen i vinkelen til 5–4.





Men Origi og Liverpool var ikke ferdig for kvelden. Fire minutter på overtid sørget belgieren for 5–5 og straffekonk.

– Hvordan vi håndterte de ulike situasjonene i kveld, er helt utrolig. Jeg kunne ikke bedt om mer fra mine gutter, sier en fornøyd tysk trener.



I straffekonken ble matchballen lagt til Liverpool og 18 år gamle Curtis Jones. Og det var egentlig ikke etter planen.

– Jones. Det var ikke min beslutning at han skulle ta den siste straffen. Da jeg så listen var Origi satt opp som sistemann, men de byttet tydeligvis, sa Klopp til Skysports etter kampen.

Liverpool-gutten har vært i klubben siden han var seks år, og i kveld fikk han oppfylt sine drømmer da han satte den avgjørende straffen som sørget for kvartfinale i ligacupen for Liverpool.