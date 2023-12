Ti kvinner irettesatt etter regelbrudd: – Dette er oppsiktsvekkende

– Dette er oppsiktsvekkende. Her har virkelig juryen vært på jobb, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Han snakker om de mange advarslene som ble delt ut underveis og etter søndagens klassiskrenn.

Hele ni utøvere fikk muntlige advarsler for å ha brutt teknikkreglene på tikilometeren. Svenske Linn Svahn fikk gult kort.

I ytterste konsekvens kan det spolere hele Tour de Ski.

– Nær ved å få touren ødelagt

Dersom en løper pådrar seg to gule kort, får den en tiddsstraff på tre minutter i sammendraget. Da er man ute av kampen om en god sluttplassering.

– Lotta Udnes Weng hadde med seg et gult kort inn i touren, og nå har hun også fått en advarsel. Hun er nær ved å få touren helt ødelagt, sier Bjørn.

Kristine Stavås Skistad ble også straffet med advarsel.

Verst er det for Victoria Carl, Linn Svahn og Emma Ribom som kjemper om en god plassering sammenlagt. De ligger som henholdsvis nummer to, tre og syv etter tre etapper.

Svahn ble straffet for å ha tatt ett skøytetak for mye i en sving.

TV 2-EKSPERT: Petter Northug. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er ikke tillatt til å ta smugskøytetak, eller retningsforandringer som det heter. Det er ofte sånn at hvis man jager sekunder, prøver å hente tideler her og der, så blir det litt fristende å ta et tak til som gjør at du får en advarsel, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

Northug spøker med at han holder ukentlige kurs i hvordan man skal ta skøytetak uten å bli avslørt, men peker på at disse advarslene og gule kortene er noe som ligger i bakhodet på løperne når de stiller til start.

– Det er alltid en stor fordel ikke å ha det når man står på start, spesielt i en tour. Skal man være god i smugskøyting, må man finne akkurat når det siste taket skal avsluttes før du setter skiene parallelt inn i sporet. Det er ikke alltid like enkelt, som vi så i dag, sier Northug, som fleiper om at han har «doktorgrad» i øvelsen

Mener reglene bør endres

Etter lørdagens sprint kunne Erik Valnes puste lettet ut etter å ha sluppet unna med en bot og advarsel. Nordmannen gikk prologen uten å ta på seg tidtakerbrikke.

– En tjuvstart i Davos hadde gitt meg tre minutter tillegg. Det burde ha vært egne regler for touren. Hvis du skal få tre minutters tillegg, må du fortjene det. Hvis du har én tjuvstart i touren, og et gult kort fra tidligere i sesongen, så blir det bare tullete, sa Valnes til Dagbladet.

Torgeir Bjørn er strålende fornøyd med at dette endelig slås ned på.

– Det tyder på at juryen endelig slår hardt ned på noe som har vært et problem, og det er veldig bra. Vi har sett mye smugskøyting i Ski Classics og verdenscupen, men juryen har sett mellom fingrene på det. Nå slås det ned på, og det er jeg glad for, sier NRKs ekspert.

TEKNIKER: Torgeir Bjørn er opptatt av at klassisk skal være klassisk. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener at dette er noe også herrene får med seg før sitt løp senere i dag.

– Juryen har satt en ganske klar standard nå. Disse beslutningene kom ganske sent, de kom etter målgang. Da har de nok sett det på video, så har de konfrontert løperne og samtlige har akseptert sine advarsler.

Finsk triumf – svensk fiasko

Finske Kerttu Niskanen vant den 2. etappen av Tour De Ski foran Victoria Carl og Jessie Diggins.

Svenskenes sammenlagthåp, Ebba Andersson, ble kun nummer 13. Det fikk ekspertene til å stusse.

SYKDOM OG SMERTER: Ebba Andersson har ikke fått en optimal start på Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er få som hadde trodd hun skulle være ett minutt bak på en tikilometer i denne løypa. Det er overraskende, sa Aukland.

Andersson har slitt med sykdom før Tour de Ski og var preget av menssmerter før den 1. etappen. Hun var naturligvis skuffet etter søndagens løp. Nå blir det tøft for henne å kjempe sammenlagt.

Heidi Weng ble beste norske på en 6.-plass i Toblach.