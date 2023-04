Ti (!) mål da Viking knuste HamKam

HamKam tok ledelsen i Stavanger da Pål Alexander Kirkevold scoret etter 23 minutter, men det var bare starten på scoringsballet denne søndagen.

Men der det bare kom ett mål før pause, snudde Viking kampen i andre omgang i det som ble et forrykende målshow.

Hjemmelaget ga seg ikke før det sto 7-3 på resultatlisten.

– Det er helt fantastisk. Det må ha vært den beste pausepraten noensinne i Viking. Vi ble enige om at vi skulle inn i boks, komme med masse energi og intensitet og håpe på et mål de første ti minuttene, og det gikk helt perfekt, fortalte Zlatko Tripic til TV 2.

Overfor TV 2 åpnet Viking-kapteinen opp om hva som ble sagt i pausen da de lå under 0-1:

– Jeg sa at alle måtte si noe, men det var ikke vits å bli sur eller skjelle ut noen. Vi visste at det kom til å bli sinnssykt tøft, for HamKam er et solid lag. Vi måtte vise hvor mye vi ville vinne. Når du scorer sju mål, viser du det.

Nicholas D'Agostino, Sander Svendsen, Sondre Bjørshol, Lars-Jørgen Salvesen, Shayne Pattynama, Zlatko Tripic og Harald Nilsen Tangen scoret målene for Viking.

I tillegg til nevnte Kirkevold havnet John Olav Norheim og Aleksander Melgalvis på scoringslisten for HamKam.

Seieren sender Viking opp på tredjeplass på tabellen. HamKam er på sjetteplass, men kan forbigås av både Odd og RBK senere i kveld.