– Jeg blir irritert, sier Johaug om hvordan det kokte i topplokket etter rennet.

For å ta det siste først: Det endte med en svært overraskende, nær sjokkerende seier, på den 30 kilometer lange fellesstarten i Holmenkollen lørdag.

Frida Karlsson vant med 1,2 sekunder til Therese Johaug etter et spurtoppgjør. Ebba Andersson tok tredjeplassen. Charlotte Kalla fikk en kjempeopptur og ble nummer fire.

– Det er helt sykt av Frida tar sin første verdenscupseier her. Det er fantastisk, sier Kalla om dagens vinner.

– Det bobler i hele kroppen. Det er vanskelig å ta innover seg, sier Karlsson selv.

– Generaltabbe

Folk hadde vanskelig for å begripe hva som hadde skjedd.

Men for å forstå hvordan Johaug kunne tape så mye, må vi skru tiden tilbake til damene hadde gått rundt 18,6 kilometer av konkurransen. Johaug gikk alene i tet da Karlsson, Andersson og Charlotte Kalla tok en omvei og byttet ski inne på stadion.

– Det var ein genistrek av Sverige og ei generaltabbe av Norge, fastslår Johaug etter rennet.

Den samme konklusjonen hadde Frida Karlsson.

– I dag var vi «foran» de norske. I dag var vi smartere, sier svensken og gliser.

På tidspunktet for svenskenes skibytte var det ett minutt og noen sekunder fra den svenske trioen og opp til Johaug.

Og mens kilometerne og rundene gikk, ble det helt åpenbart for dem som fulgte rennet at svenskene hadde vært smartere enn alle andre. De hadde langt bedre glid enn samtlige i det snaut 50 kvinner store feltet.

Én runde senere hadde den svenske trioen tatt nesten 25 sekunder på Johaug. Inn i den siste runden ble luken opp til Johaug mindre og mindre. Til slutt hadde Frida Karlsson fått kontakt og på oppløpet var den svenske yndlingen sterkest.

– Kollektiv svikt

Hvordan var det mulig?

Johaug så tydelig oppgitt ut da hun gikk i mål. Hun gratulerte riktignok sin svenske rival med seieren, men gikk rett bort og snakket både med trenere og smørere etter rennet.

Hun understreker at «alle er på lag», men at det var av broren hun fikk vite at svenskene hadde byttet ski underveis. Ingen i det norske støtteapparatet sa det, til tross for at de er mange i tallet, og selv om planen var å gå så lenge som mulig på det ski-paret de hadde valgt fra start.

– Jeg fikk aldri råd om å bytte ski, sier hun svært engasjert, og legger til at hun ikke har øyne i nakken og dermed ikke kan vite hva konkurrentene gjør taktisk.

– Det er kollektiv svikt. Både fra min og støtteapparatets side. Vi burde byttet ski, er den klokkeklare konklusjonen.

For Johaug følte seg kjempepigg i Kollen-løypene. Hun forteller at hun har følt seg litt usikker på formen, men fikk svar tidlig på at hun var i kjempeslag. Derfor avviser hun alle spørsmål om hun fulgte rennplanen for dårlig, ved å gå fra resten etter bare rundt ti minutter av løpet.

Kan se seg blind på gode råd i mange år

Landslagstrener Ole Morten Iversen synes det er lett å si i ettertid at de skulle byttet ski. Han sier det var dumt at de norske løperne ikke gjorde det, legger til at «sånn ble det», og at det norske landslaget får lære av hendelsen i Holmenkollen lørdag.

Iversen forteller også at det blir testet hele tiden og at det ikke nødvendigvis står på det.

– Men i dag ble det antakeligvis ikke testet godt nok. Vi tåler det også. Det er lov å kjenne underveis også, selv om vi trodde det ikke var lurt å bytte ski, sier han, og legger til følgende:

– Hun har fått mye gode råd fra smørerne i mange år og kanskje ser man seg litt blind på det.

Tung norsk dag bak Johaug

Mens svenskene fikk full klaff, ble det i det hele tatt en tung norsk dag bak Johaug. Nest beste norske ble Silje Theodorsen på 13. plass. Silje Øyre Slind fulgte på plassen like bak. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå, Kathrine Harsem og Anna Svendsen havnet alle like etter hverandre på 16. til 20. plass.

Ellers endte resten av de norske slik på resultatlistene med plassering i parantes: Kari Øyre Slind (25), Lotta Udnes Weng (27), Magni Smedås (28), Ragnhild Haga (29), Marte Skaanes (33), Marthe Bjørnsgaard (38), Karoline Simpson-Larsen (44).