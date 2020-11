Thrilleravslutning i Toppserien: – Nesten umulig å få det mer spennende

– Dette er utrolig bra. Jeg tror det vil gjøre noe med interessen for Toppserien at det er så jevnt og tett, sier Sandviken-trener Alexander Straus.

Hans lag stakk kjepper i hjulene for gulljagende Rosenborg lørdag da to selvmål gjorde at kampen endte 1-1. Det er med på å gjøre at vi nå får en helt åpen - og uvanlig spennende - kamp om avgjørelsen i siste runde neste helg.

Helt jevnt

Lørdagens resultater i Toppserien gjør nemlig at nå kan tre lag kan vinne gullet: Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes.

– Det er nesten umulig å få det mer spennende enn slik det ble i dag, sier NRK-ekspert Carl Erik Torp.

Lisa Marie Karlseng Utland kan ta sitt første seriegull med Rosenborg. Foto: Berit Roald / NTB

For samtidig som Rosenborg gikk på en smell mot Sandviken, gikk Vålerenga på et sjokktap mot Lyn. Resultatet ble 3-2.

Vålerenga hadde vunnet Toppserien i dag dersom de hadde tatt tre poeng samtidig som de to andre tapte.

Men så knuste Avaldsnes Klepp hele 3-0, og med poengtapene til RBK og VIF meldte de seg brått på i gullkampen igjen - i aller siste liten.

Før siste serierunde har Vålerenga og Rosenborg like mange poeng (35 poeng), med Avaldsnes bare ett poeng bak på tabellen. Vålerenga har vel å merke fire mål bedre målforskjell enn Rosenborg, og har derfor et lite favorittstempel før den siste runden.

Peker på manglende erfaring

Men Torp peker på at serielederen viste klare svakhetstegn mot Lyn lørdag.

– Og neste helg kommer Arna-Bjørnar, som ikke har annet å spille for enn å prøve å ødelegge litt for et Vålerenga som sikkert kommer til å spille med litt høye skuldre. Det der er ikke gjort av seg selv, sier Torp.

Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen er inne på noe av det samme. Han tror manglende erfaring med å være i en slik situasjon var mye av grunnen til tapet mot Lyn lørdag.

– Vi er ikke et lag som har vunnet en serie før, og vi vet ikke helt hvordan vi skal reagere på det. I dag reagerer vi ikke som et lag som er vant til å vinne. Vi stresser for mye, og så blir det sånn, sier han.

Torp holder imidlertid Vålerenga fortsatt som favoritt.

– Jeg sa Vålerenga før sesongen og har sagt det hele veien. De virker sterkest, sier han.

LSK Kvinner er regjerende seriemester, og har de siste årene pleid å vinne serien med solid margin. I år er de for lengst hektet av.

– Det er et kjempepluss for produktet at det blir spennende, og det blir også interessant for mange flere med flere involvert. Jeg tror også at det kommer til å være normen fremover, sier Torp.

RBK-profil Lisa Marie Karlseng Utland var langt nede etter uavgjort-resultatet mot Sandviken.

– Men det er bra at vi fortsatt har sjansen til å ta gullet. Vi må få være skuffet nå, så er det bare å kjøre på mot neste søndag, sier hun.

Samtlige kamper i den siste runden spilles lørdag klokken 15.