Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg hadde bestemt meg for å aldri vise meg frem, men bare spare og spare. Jeg følte at jeg ikke hadde så sykt mye å gå med, så jeg trodde det skulle bli tøft da Holund dro til på siste runden. Men plutselig så jeg at det var mulighet for pallen, og da får man et ekstra gir, sa Iversen etter tredjeplassen.

Trønderen hadde en tung periode etter han reiste hjem fra årets Tour de Ski, og etter oppturen i Ski Tour 2020, beskrev av han følelsen han hadde hatt som «en bøtte med dritt».

FORNØYD: Emil Iversen bet seg fast og spurtet inn til en tredjeplass på femmila i Kollen. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

Samtidig er Iversen kjent for å være en rask mann og en å se opp for på sprint. Før søndagens femmil hadde 28-åringen aldri vært på pallen i et så langt renn, og han forteller at det smakte godt.

– Det er veldig stort å komme på pallen på femmila for min del. Jeg er jo litt den utrente på laget, så det er j***** deilig å stå løpet ut og kom på pallen. Det smaker dritgodt, konkluderte Iversen.

– En av de beste dagene jeg har hatt

Like foran Iversen, var Krüger med i kampen om å vinne søndagens femmil. Det etter et angrep ut på sisterunden, som kun Bolsjunov klarte å svare på.

– Det var nære der. Jeg var utrolig pigg i dag. Det var en av de beste dagene jeg har hatt på ski i år, sa Krüger etter målgang.

Lyn-løperen prøvde hardnakket å kvitte seg med russeren, men Bolsjunov hang på, og på oppløpet var verdenscuplederen sterkest. I mål brølte søndagens vinner av glede.

– Jeg trodde et lite øyeblikk at jeg hadde muligheten til å ta seieren på hjemmebane der. Jeg tror han var sliten der, men jeg vet at han er hakket sterkere enn meg på oppløpet her, konkluderte 26-åringen.