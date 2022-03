Thrilleravslutning av Molde - til semifinale i cupen

Nesten for Elyounoussi - ute av FA-cupen

Mohamed Elyounoussi var aktiv foran mål da Manchester City ble for sterke og vant 4-1 i FA-cupens kvartfinale søndag.

På overtid i første omgang sto nordmannen bak utligningen. Han plukket opp ballen i 16-meteren og la den inn foran mål, men ballen traff midtstopper Aymeric Laporte på veien og gikk i mål.

Tidligere hadde allerede Raheem Sterling sendt City i ledelsen. Kevin De Bruyne ga City en ny ledelse på straffespark etter en drøy time.

Ti minutter senere ble Elyounoussi spilt fri i feltet. Han avsluttet på direkten, men skuddet gikk rett på City-keeper Zack Steffen. Derfra gikk det fra svært nære utligning for Southampton til 3-1 for City etter et flott skudd av Phil Foden.