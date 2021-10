Thorstvedt måtte stå skolerett for fansen: – De kalte oss inn til møte

– Vi har hatt perioder der vi har vært dårlige, særlig sist sesong. Fansen kalte oss spillerne inn til et møte. Vi møtte dem i en hall her i nærheten, der de la frem meningene sine. De har virkelig en stemme i klubben, sier Kristian Thorstvedt.

NRK møter Belgia-proffen på det som har vært Stavanger-guttens hjemmebane siden januar i fjor. Thorstvedt har storspilt på landslaget denne høsten, med to mål på de fire siste landskampene. Han har startet samtlige.

I klubbtrøya har det derimot gått tyngre for 22-åringen. Etter tolv serierunder står han med kun to mål, og Genk, som ble cupmestere sist sesong, ligger helt nede på 10.-plass i den belgiske toppdivisjonen.

Det preger både spillerne og supporterne. Han forteller at etter et 0-3-tap tidligere sesongen, gikk flere av spillerne rett i garderoben uten å takke supporterne.

– Det synes jeg ikke noe om. Selv om man taper 0–6 på hjemmebane, må man takke fansen. De (supporterne) kan skrike og være så sure som de vil, men de stiller opp på hver kamp og støtter oss, og det må vi respektere, sier Thorstvedt.

Kristian Thorstvedt har måttet tåle å se motstanderne juble mange ganger denne sesongen. Her mot Dinamo Zagreb i Europaligaen i september, en kamp de tapte 0–3. Foto: Virginie Lefour / AFP

– Er bare meg selv

Selv om sesongen har gått trått, har han ikke mistet troen på laget.

– Det handler bare om å komme seg gjennom de tunge periodene så fort som mulig og begynne å vinne kamper igjen. Alle lag og klubber har tøffe perioder, så det er ikke noe nytt det, sier Thorstvedt, som mener noe skjer med laget når det første målet mot er et faktum.

– Da kommer det ofte to eller tre. Det mentale aspektet med å holde motet oppe og ha troen på at vi kan snu det og ikke kollapse totalt, er viktig, sier han.

Han forteller at selvtilliten er viktig for at spillere og lag skal prestere. Thorstvedt mener selv at han ikke har spesielt god selvtillit, men forstår at han kan framstå slik.

– Jeg skjønner jo hvorfor folk kan ha det bildet av meg at jeg er litt kjepphøy, litt for høy selvtillit, men jeg er bare meg selv. Jeg har tro på det jeg gjør og tro på mine egne ferdigheter, og det tror jeg er viktig i dette gamet.

– Man må alltid ha troen på seg selv og vite at man er god fotballspiller.

Kristian Thorstvedt kunne juble etter å ha sørget for 1–1 mot Tyrkia og det som kan vise seg å bli et viktig norsk poeng i kampen om plass i VM-sluttspillet i Qatar neste år. Foto: Annika Byrde / NTB

Steget videre

Thorstvedt kom til klubben mens landslagskollega Sander Berge fortsatt spilte der.

– Jeg snakket med Sander før jeg kom, han snakket bare varmt om Genk og at det er familieklubb der du blir tatt vare på. Og det er en klubb som skal kjempe i toppen hvert år i en bra liga, sier han.

Men allerede i løpet av den første måneden forsvant Berge til England og Sheffield United. Han er langt fra den eneste Genk-spilleren som har tatt steget videre til større ligaer, og Thorstvedt trekker blant annet fram Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois og Christian Benteke.

– Det er kult å se at så mange spillere som har vært her, har tatt steget. Det viser at klubben gjør noe riktig. Grunnen til at jeg valgte Genk, var det at de har god historikk med å utvikle spillere og å få de til neste nivå.

– Født til å spille de store turneringene

Genk-trener John van den Brom har god tro på eleven, selv om han gjerne skulle sett flere mål fra nordmannen denne sesongen.

– Kristian er Kristian. Du får det du ser, han er en ærlig gutt og en talentfull spiller. Han er en bra fyr fordi han er en lagspiller, og han gjør alt han kan for at vi skal vinne.

– Hva tenker du om det steget han har tatt på landslaget?

– Jeg ser han på trening hver dag, så jeg er ikke overrasket, sier van den Brom.

– Hvor langt kan han nå?

– Han har kvalitetene i spillet, med det sier ikke så mye. Det er i kombinasjon med mentaliteten og det fysiske at det teller. Han er i god form nå, og om han fortsetter å være det, er han født til å spille i det store turneringene.

Genk-trener John van den Brom skulle gjerne sett flere mål fra Kristian Thorstvedt denne sesongen, men har tro på at den norske eleven kan nå langt som fotballspiller Foto: Alastair Grant / AP

Thorstvedt selv legger ikke skjul på at han drømmer om å spille på de største scenene, men at han forsøker å ikke tenke for mye på det.

– Alle spillere har ambisjoner om å spille på høyere nivå. Akkurat nå ser jeg ikke for meg noe annet enn å spille for Genk ut sesongen hvert fall. Men jeg prøver å ikke tenke altfor mye på det, og ha mer fokus på utvikling og lever god kamper og bli en bedre fotballspiller.