Thorstvedt forlenger med Genk

Klopp forlenger med Liverpool

Jürgen Klopp har signert en ny kontrakt med Liverpool om å forlenge samarbeidet. Det bekrefter klubben selv torsdag. Den nåværende kontrakten gikk ut i slutten av 2024, mens den nye strekker seg til 2026.

– Det er så mange ord jeg kunne brukt for å beskrive hva jeg føler om dette ... glad, ydmyk, velsignet, privilegert og spent er en start, sier Klopp til Liverpools nettside.

– Det var vanskelig på grunn av hvor lenge jeg har vært her. Jeg måtte stille meg spørsmålet: Er det riktig for Liverpool at jeg blir lenger? Sammen med mine to assistenttrenere så kom vi frem til at svaret var «ja».

Klopp fikk jobben som Liverpool-manager i oktober 2015. Siden den gang har han hatt stor suksess med klubben, og har blant annet vunnet mesterligaen i 2018/19 og Premier League i 2019/20-sesongen. Sistnevnte var klubbens første ligatittel på 30 år.

I årets sesong spiller Liverpool om hele fire titler. Klubben har allerede vunnet ligacupen, men har også fortsatt mulighet til å vinne både Premier League, mesterligaen og FA-cupen.