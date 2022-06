Thorsnes vraket – reiser likevel til EM

Av store profiler var blant annet Thorsnes og Emilie Haavi utelatt fra troppen. Førstnevnte har bøttet inn mål for Vålerenga denne sesongen og er toppscorer i Toppserien.

– Det er jo alltid slik med de spillerne som er på vippen til å bli med, som har forhåpninger om å være med, men så blir man ikke tatt ut, og selvsagt blir man skuffet. Det er en helt naturlig reaksjon, men Elise tok det på en god måte, sa Sjögren om utelatelsen av veteranen, som står oppført med 130 landslagskamper.

EM-troppen Ekspandér faktaboks Keepere: Guro Pettersen (Vålerenga), Sunniva Skoglund (Stabæk), Aurora Mikalsen (Brann). Forsvar: Anja Sønstevold (Inter), Maria Thorisdottir (Manchester United), Tuva Hansen (Brann), Guro Bergsvand (Brann), Julie Blakstad (Manchester City), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg), Maren Mjelde (Chelsea), Anna Jøsendal (Rosenborg) Midtbane:Guro Reiten (Chelsea), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Vilde Bøe Risa (Manchester United), Amalie Eikeland (Reading), Lisa Fjeldstad Naalsund (Brann), Frida Maanum (Arsenal), Elisabeth Terland (Brann), Karina Sævik (Avaldsnes). Angrep: Ada Hegerberg (Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Celin Bizet Ildhusøy (Paris Saint-Germain), Sophie Haug (Roma).

Forberedt på beskjed

Thorsnes forteller at hun fikk telefonen om vrakingen fra Sjögren i går. Hun mener beskjeden ikke kom som noe sjokk.

– Den var jeg egentlig forberedt på. Jeg tok det veldig fint. Jeg skjønte det da vi var på Algarve cup og fikk lite spilletid. Da også Ada gjorde comeback skjønte jeg at det ikke ble noe. Det kom ikke som et sjokk.

33-åringen legger til at det er bedre at en ung spiller får sjansen fremfor at hun, som veteran, eventuelt skulle være tiltenkt en rolle på benken.

– Jeg føler selv at jeg har prestert og levert bra. Men hvis jeg uansett ikke skulle få en sentral rolle, så er det bedre at de tar med en ung spiller. Når du begynner å komme på min alder er det bedre å innse at noen andre kan ha glede av et sånt mesterskap.

Får ekspertrolle

Tross vrakingen, reiser Thorsnes til England – som ekspert for NRK.

– Det blir veldig kjekt. Det har ligget i kortene siden midten av april. Jeg har vært med å kommentere landslaget for NRK litt tidligere og det har vært planen lenge om jeg ikke skulle bli tatt ut.

– Jeg er egentlig ikke så veldig skuffet, jeg får gjøre noe som er minst like gøy. Hadde jeg vært 20 år, og ikke vært i et mesterskap før, hadde det vært en annen ting, legger hun til.

NY JOBB: Thorsnes skal jobbe som fotballekspert for NRK under EM i England. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Landslagssjefen avslører at de har en liste med syv reserver om noe skulle skje med spillere i troppen.

– Det finnes fortsatt en mulighet om noe skulle skje. Elise er oppsatt på den listen. Det ble noen telefoner i går. Den er ganske stor, og det er for å dekke opp i alle posisjoner. Akkurat nå er det syv stykker på den listen. Man vet aldri hva som skjer.

SVARTE: Sjögren la tirsdag fram Norges uttak til neste måneds fotball-EM Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Medaljemål

På en pressekonferanse på Ullevaal stadion tok Sjögren ut 20 utespillere og tre keepere til sluttspillet i England i juli. Sammen hadde svensken med seg landslagskaptein Maren Mjelde.

Både Sjögren og Mjelde er klar på hva som er ambisjonene for mesterskapet.

– Vi har satt oss et ambisiøst mål om medalje. Det å sette oss et tøft mål er en del av det som motiverer oss, sa Mjelde på pressekonferansen.

– Vi synes at det er ambisiøst mål, men det er et optimistisk og realistisk mål hvis vi treffer på alt, sa Sjögren.

Tilbake i mesterskapstroppen er Ada Hegerberg. Sjögren er klar på at medaljemålet delvis skyldes stjernespissens tilbakekomst.

– Ja, det tror jeg er en faktor i det, og om vi skal se på hvilken hverdag mange av spillerne har nå, kontra hvordan det så ut for tre år siden og før forrige EM, så er det en ganske stor forskjell. Vi har spillere i noen av de absolutt beste klubbene i Europa.

MED: Ada Hegerberg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

To uten landskamper med

Sophie Roman Haug (Roma) og Anna Jøsendal (RBK) er nye tilskudd i troppen.

– Sophie er en spiller som har en ekstrem spisskompetanse i sitt boksspill. Og framfor alt med hodespillet. Hun gjorde en veldig god samling med U23 seinest i april. Når hun scoret tre mål mot Portugal. Hun har vært god i Roma. Hun har ikke spilt så mye, men hun scorer når hun spiller.

– Jøsendal har vært mye skadet tidligere. Gjorde en god samling når hun var med oss forrige året. Vi ser for oss henne som en vingback og venstrekant. God spiller vi har stor tiltro til, sa Sjögren om de to landslagsferskingene.

TATT UT: Sophie Haug. Her fra tiden i LSK. Foto: Annika Byrde / NTB

Keeperdilemma

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hvem som kommer til å være Norges førstekeeper under mesterskapet. Frafallet til Cecilie Fiskerstrand har skapt hodebry for landslagsledelsen.

Aurora Mikalsen, Guro Pettersen og Sunniva Skoglund er de keeperne som er tatt ut. Totalt har de tre to landskamper å vise til.

– Det er ingen hemmelighet at Cecile var vår nummer én. De tre som vi har her er gode alternativer til å stå i et mesterskap.

– Alle de tre har hatt en god periode i klubb den siste tiden. Vi får se, men mest sannsynlig er det den som starter 25. juni, som starter kampen mot Nord-Irland, sa Sjögren om situasjonen.