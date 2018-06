Thorsnes om USA-eventyret: – Største som har skjedd i min karriere

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– På første hjemmekamp var det 19 000 tilskuere på tribunen. Pappa og søsteren min var der, så det var veldig spesielt. Det å ha så mange tilskuere på en klubbkamp er veldig kjekt, sier Thorsnes.

Slik beskriver landslagsspissen sitt første møte med profflivet i USA. I februar signerte 29-åringen for den nyoppstartede klubben Utah Glorys.

– Det er kanskje en av de største tingene som har skjedd i min karriere. De sang nasjonalsangen og det var helikopter over stadion. Det var rett og slett en sjuk opplevelse, sier Thorsnes.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Traurig start

Men selv om det har blomstret på tribunen har det til tider vært vanskelig på banen for Thorsnes. Etter seks spilte seriekamper står hun fortsatt uten nettkjenning for Salt Lake-klubben.

– Det har vært en litt traurig start. Jeg startet med en hjernerystelse og nå har jeg vært ute i tre uker med en hamstringskade.

Spissen, som nå er skadefri, har tatt turen over Atlanterhavet for å slutte seg til resten av det norske landslaget. Neste oppgave blir Irland over to kamper, som er svært viktig med tanke på hvem som tar turen til Frankrike-VM neste sommer.

– Vi må først og fremst ta seks poeng. Det er helt avgjørende for at vi skal henge med i VM-kvaliken, sier Thorsnes og legger til:

– Det er et vanskelig lag å score på, så det er det som blir utfordringen. Jeg er veldig trygg på oss selv defensivt. Vi må bare få den ballen i mål.

Vil ikke garantere startplass

LANDSLAGSSJEF: Martin Sjögren Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Om det blir Thorsnes som blir den som får sprekk på den irske forsvarsmuren er derimot usikkert. Landslagssjefen ønsker ikke å garantere Thorsnes en plass i startelleveren til nøkkelkampen mot Irland i kveld.

– Hun har spilt i en annen posisjon enn det hun har gjort i det siste hos oss på landslaget. Vi får se litt med Elise hvordan det går. Hun har trent godt de siste dagene, men så får vi se om hun spiller, sier Martin Sjögren

Likevel er svensken full av lovord av den amerikanske ligaen.

– Nivået er veldig høyt. Spillet er litt annerledes enn det er i Europa. Først og fremst så går det veldig fort og er veldig mange omstillinger. Det er en utviklende liga for Elise og jeg tror det kommer til å gjøre henne godt, sier Sjögren.